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Новости / Культура

Выставка импрессионистов в краеведческом музее

Вчера, 11:57 | Просмотров: 137 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Краеведческий музей приглашает на выставку "Великие импрессионисты. От Моне до Ренуара". Одной из первых новую экспозицию увидела наш корреспондент Карина Алоян.

Выставка импрессионистов в краеведческом музееКАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это не просто выставка - настоящий образовательный проект, который знакомит не только с творчеством, но самой жизнью великих художников, еще раз доказывая, импрессионизм действительно существует вне времени и национальных границ».

Эти мастера изменили взгляд на искусство, научились передавать реальность в движении и вечном измерении. Импрессионисты смогли отразить в картинах, кажется, невозможное - движение облаков и порывы ветра. Почувствовать всё это можно уже сейчас.

Выставка импрессионистов в краеведческом музееЕКАТЕРИНА БАЛЫБЕРДИНА, МЕТОДИСТ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА КОГБУК «КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»:
«Ну, наверное, каждый художник дарит своё ощущение. Если мы говорим, к примеру, о Клоде Моне, взгляните на его картины - это картины, наполненные воздухом, светом, мы чувствуем вплоть до того, что лёгкий ветерок, когда смотрим на них».

Картины импрессионистов являются одними из самых ценных картин в мире. Находясь в музеях и частных коллекциях, собраться все в единую выставку не представляется возможным. На помощь приходят уникальные компьютерные технологии. Так называемая цифровая художественная репродукция - максимально точное воспроизведение подлинника.

ЕКАТЕРИНА БАЛЫБЕРДИНА, МЕТОДИСТ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА КОГБУК «КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»:
«Интересна техника тем, что первоначально идет скан оригинала, а в дальнейшем на натуральный холст наносится краска слой за слоем, вплоть до того, что мы на этих репродукциях видим технику написания, мазок художника. Ощущение вот этого 3D эффекта картины».

Их манера письма нашла множество восторженных зрителей и породила несколько поколений подражателей среди художников. Импрессионисты - кто они? На этот вопрос в краеведческом музее готовы ответить уже сейчас.


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