Выставка импрессионистов в краеведческом музее

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Краеведческий музей приглашает на выставку "Великие импрессионисты. От Моне до Ренуара". Одной из первых новую экспозицию увидела наш корреспондент Карина Алоян.Эти мастера изменили взгляд на искусство, научились передавать реальность в движении и вечном измерении. Импрессионисты смогли отразить в картинах, кажется, невозможное - движение облаков и порывы ветра. Почувствовать всё это можно уже сейчас.Картины импрессионистов являются одними из самых ценных картин в мире. Находясь в музеях и частных коллекциях, собраться все в единую выставку не представляется возможным. На помощь приходят уникальные компьютерные технологии. Так называемая цифровая художественная репродукция - максимально точное воспроизведение подлинника.Их манера письма нашла множество восторженных зрителей и породила несколько поколений подражателей среди художников. Импрессионисты - кто они? На этот вопрос в краеведческом музее готовы ответить уже сейчас.