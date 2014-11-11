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«Они мобилизуются в такой трудный момент. Они более дисциплинированные, более собранные. Это помогает в учебе и в их социализации. Они сейчас сами могут ездить на транспорте, общаться».

«Такие ребята включаются в работу детских объединений, и к ним у обычных детей формируется к ним толерантное отношение. Ну и также, у детей с особенностями здоровья появляется возможность реализовать себя».

«Это и шахматы и отделения декоративно-прикладного творчества, вокал, театр. Мы проводим мастер-классы по глиняной игрушке, по валянию шерсти и т.д.».

В центре развития творчества детей и юношества "Лабиринт" проходит Неделя театра. Артистами в спектаклях выступают школьники и воспитанники детских садов. Для зрителей они приготовили разноплановые постановки. Но всех их объединяет одна особенность.Этому поезду за 15 минут предстоит сделать несколько остановок на станциях. На каждой сценарием предусмотрен показ миниатюры. Стержневая идея - рассказать зрителю истории о дружбе, взаимопонимании, о добрых делах и поступках.В роли артистов третьеклассники 50-й школы. Занимаясь в театральной студии, они раз в год ставят новые спектакли. Премьеры показываются на концертах для учителей и даже в детских садах. Спектакли всегда принимаются на "ура". Ведь, эти ребята особенные. Они дети с ограниченными возможностями здоровья. Сказкотерапия и выступления на сцене постепенно меняют их жизнь."Путешествие в страну доброты" спектакль авторский и в тоже время атмосферный. Жюри, в которое входили специалисты театрального искусства, подметили много положительных моментов, реализованных в постановке. Но что их больше всего удивило, это то с каким мастерством дети сыграли свои роли."Неделя театра" это часть социального проекта "Пойми меня". Получив грантовую поддержку, он стартовал весной и реализуется на базе центра развития творчества детей и юношества.Мероприятия, входящие в проект, предусматривают всестороннее развитие детей с ограниченными возможностями. Работа с ними в центре носит системный характер. Тот же проект «Пойми меня!» является логическим продолжением проекта «Прикоснись… и увидишь!». Основной посыл двух программ - создать условия для социализации особых детей.Театральная неделя завершится в воскресенье. Основываясь на строгих критериях, жюри 17 декабря определить лучшую постановку. Но все без исключения участники будут награждены дипломами, благодарственными письмами и памятными подарками.