В центре развития творчества детей и юношества "Лабиринт" проходит Неделя театра
Вчера, 15:15 | Просмотров: 133 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Этому поезду за 15 минут предстоит сделать несколько остановок на станциях. На каждой сценарием предусмотрен показ миниатюры. Стержневая идея - рассказать зрителю истории о дружбе, взаимопонимании, о добрых делах и поступках.
В роли артистов третьеклассники 50-й школы. Занимаясь в театральной студии, они раз в год ставят новые спектакли. Премьеры показываются на концертах для учителей и даже в детских садах. Спектакли всегда принимаются на "ура". Ведь, эти ребята особенные. Они дети с ограниченными возможностями здоровья. Сказкотерапия и выступления на сцене постепенно меняют их жизнь.
ЕЛЕНА СМИРНОВА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ №50:
«Они мобилизуются в такой трудный момент. Они более дисциплинированные, более собранные. Это помогает в учебе и в их социализации. Они сейчас сами могут ездить на транспорте, общаться».
- Это выглядело очень красиво. Очень было приятно вас видеть на сцене. Но что хотелось бы особо отметить, замечательно, что вы вместе.
"Неделя театра" это часть социального проекта "Пойми меня". Получив грантовую поддержку, он стартовал весной и реализуется на базе центра развития творчества детей и юношества.
НАТАЛЬЯ ИВКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ:
«Такие ребята включаются в работу детских объединений, и к ним у обычных детей формируется к ним толерантное отношение. Ну и также, у детей с особенностями здоровья появляется возможность реализовать себя».
МАРИНА АНДРЕЕВА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА "ЛАБИРИНТ":
«Это и шахматы и отделения декоративно-прикладного творчества, вокал, театр. Мы проводим мастер-классы по глиняной игрушке, по валянию шерсти и т.д.».
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