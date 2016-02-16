Показ костюмов театра моды "Вдохновение"

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Воспитанники Театра моды "Вдохновение" провели показ костюмов, сшитых из подручных материалов. В Год экологии была выбрана тема "Живая природа".Конкурс авторских моделей - это традиционное мероприятие и является своего рода начальным этапом становления воспитанниц как кутюрье. В театре моды ежегодно занимается до 50 человек в возрасте от 10 до 17 лет. Выпускницы театра успешно реализуют себя в разных сферах деятельности связанных с конструированием и моделированием, пошивом одежды, рисунками дизайном.В этом учебном году воспитанники театра моды на своих занятиях изучали красную книгу Кировской области, где педагоги работали по теме исчезающие растения, животные птицы. Одним словом с детьми ведется большая воспитательная и познавательная работа, которая со временем реализуется в творческих работах юных дизайнеров. В год экологии была выбрана тема "Живая природа". Это мероприятие - в копилку экологического воспитания подрастающего поколения, что является одной из целей Года экологии в Кировской области.Каждая участница конкурса показала свою авторскую модель. Это своего рода домашнее задание, в котором ребенок под чутким руководством родителей и педагогов изготовил свой костюм. Татьяна Ворожцова разработала костюм, который называется "букет калл". Пару месяцев у девушки ушло на проработку эскиза и за неделю ей удалось реализовать свой творческий замысел.Дарья Кривошеина в конкурсе участвует уже не первый раз, за плечами не одна коллекция костюмов. В этом году придумала костюм солнца, которое олицетворяет добро и тепло. Будущая профессия Даши уже определена, она будет дизайнером интерьера и занятия в театре моды очень помогли в становлении и выборе.Пятьдесят юных дизайнеров продемонстрировали наряды. Полиэтиленовые пакеты, бумага это лишь малая часть того из чего были сделаны костюмы.Стоит отметить, что сам показ мод был стилизован под новогоднюю сказку.