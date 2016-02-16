Показ костюмов театра моды "Вдохновение"
Вчера, 17:57 | Просмотров: 111 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Конкурс авторских моделей - это традиционное мероприятие и является своего рода начальным этапом становления воспитанниц как кутюрье. В театре моды ежегодно занимается до 50 человек в возрасте от 10 до 17 лет. Выпускницы театра успешно реализуют себя в разных сферах деятельности связанных с конструированием и моделированием, пошивом одежды, рисунками дизайном.
ГАЛИНА ШУБИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА МОДЫ "ВДОХНОВЕНИЕ":
«Мы очень много работаем с детьми на тему природы. У нас есть коллекции, сшитые из красивых тканей и называется "В летний вечер по снежку". Т.е. это проблематичная погода нашего Вятского края, когда летом может выпасть снег».
В этом учебном году воспитанники театра моды на своих занятиях изучали красную книгу Кировской области, где педагоги работали по теме исчезающие растения, животные птицы. Одним словом с детьми ведется большая воспитательная и познавательная работа, которая со временем реализуется в творческих работах юных дизайнеров. В год экологии была выбрана тема "Живая природа". Это мероприятие - в копилку экологического воспитания подрастающего поколения, что является одной из целей Года экологии в Кировской области.
ГАЛИНА ШУБИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА МОДЫ "ВДОХНОВЕНИЕ":
«И вот как результат, сегодня, девочки принимают образы птиц растений, животных. То, что им ближе, что им нравится и из материалов подручных они покажут свой костюм».
Каждая участница конкурса показала свою авторскую модель. Это своего рода домашнее задание, в котором ребенок под чутким руководством родителей и педагогов изготовил свой костюм. Татьяна Ворожцова разработала костюм, который называется "букет калл". Пару месяцев у девушки ушло на проработку эскиза и за неделю ей удалось реализовать свой творческий замысел.
ТАТЬЯНА ВОРОЖЦОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Вдохновение у меня берется отовсюду. Я люблю очень рисовать. Когда я рисовала каллы, они меня очень вдохновили, и я решила создать свой костюм. Этот костюм изготовлен из бумаги и мусорных пакетов».
Дарья Кривошеина в конкурсе участвует уже не первый раз, за плечами не одна коллекция костюмов. В этом году придумала костюм солнца, которое олицетворяет добро и тепло. Будущая профессия Даши уже определена, она будет дизайнером интерьера и занятия в театре моды очень помогли в становлении и выборе.
ДАРЬЯ КРИВОШЕИНА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Тут бывает занятия по рисунку, мы шьем, танцуем, выступаем. Это очень сильно помогает мышлению, ногам и рукам развиваться».
Пятьдесят юных дизайнеров продемонстрировали наряды. Полиэтиленовые пакеты, бумага это лишь малая часть того из чего были сделаны костюмы.
НАТАЛЬЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Самое главное то, что из того, что мы выбрасываем, девочки могут создать красоту, такие образы, которые и из дорогих тканей не все могут создать».
Стоит отметить, что сам показ мод был стилизован под новогоднюю сказку.
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