В кино продолжается прокат фильма "Легенда о Коловрате"
Сегодня, 10:32 | Просмотров: 118 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
Народное сказание легло в основу картины. 13 век. Русь вот-вот падёт перед натиском Золотой Орды. Но есть воин, готовый вступить в борьбу. Отвага Евпатия Коловрата поразит самого хана Батыя
АЛЕКСАНДР ЦОЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ХАНА БАТЫЯ:
«Он увидел талант, веру, мощь внутри этого героя, и это оценил. Это одна из важных линий, которые прослеживаются в фильме».
Авторы назвали картину историческим «фэнтези». Лента не задумывалась как точная реконструкция. Однако фильм - повод узнать о герое больше
- А что Вы знаете о Евпатии Коловрате
- А почти ничего. Так вот, что был такой персонаж в истории и всё
- Смотрела, что он какой-то легендарный герой, раз о нём фильм показывают. Не знаю.
- Ну, это былинный герой наш русский.
ИЛЬЯ МАЛАКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ЕВПАТИЯ КОЛОВРАТА:
«Это мой земляк и мне в процессе съемок, так всё в момент съемок было достаточно, ну, внутренняя напряженность всё равно была, потому что такая ответственность, такой процесс, но я как-то себя успокаивал мыслью, что я имею право рассказать эту историю, потому что это моя земля, мои люди, моя Родина».
Первая российская лента, полностью снятая на хромокей. Компьютерная графика помогла воссоздать атмосферу легенды.
АЛЕКСАНДР ЦОЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ХАНА БАТЫЯ:
«Это возможность прожить красивую историю о любви, о вере, о дружбе. И позволить пережить себе то, что не можем прожить в обычной нашей жизни».
- Мне понравилось тем, что качество было хорошее. Рассказано было очень в подробностях.
- Ну, во-первых, спецэффекты очень такие: с медведем понравились. Сражения понравились.
- Советовали бы посмотреть? Почему?
- Да, я бы советовала. Наверное, даже маленькому понравилось, да?
"Легенда о Коловрате" - фильм о борьбе за Родину и любовь. Картина о подвиге, который сохранился в веках.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
13.12.2017