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Новости / Культура

Выставка в Театре кукол

Вчера, 18:01 | Просмотров: 104 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Пейзажи и натюрморты, акварель и масляная пастель. Две кировские художницы представили свои работы на выставке «Прогулка» в Театре кукол.

"Пейзажи моей души" - так отзывается об этих картинах Анна Чентемерова. Выбрала для выставки любимые работы последних лет. Особенно дорога серия "В гости к бабушке". Анна родилась в городе Чайковском Пермского края, и каждое лето гостила у родных.

Выставка в Театре куколАННА ЧЕНТЕМЕРОВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«Это деревенька под Чайковским, как раз где жила моя бабушка, бабушки уже нет, а это как воспоминание, это работы не с натуры, композиции, мне они очень дороги, и моей семье тоже, прямо такое окошечко в детство для меня».

А это уже городские пейзажи другой участницы выставки - Екатерины Краевой. Обе девушки - преподаватели в художественной школе, давно дружат и совместную выставку готовили с радостью.

Выставка в Театре куколЕКАТЕРИНА КРАЕВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«Все это сложилось быстро, за один раз, экспозиция составилась легко, даже самим удивительно. Совпадаем, как-то перетекаем из одной работы в другую, можно даже сказать, похожи, как будто один автор, есть такое ощущение цельности».

Для самых первых посетителей выставки авторы подготовили свои мастер-классы. Ребята рисовали новогодние открытки и смогли проявить себя в разных техниках. И если акварель уже знакома, то пастель для многих стала первой пробой.


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