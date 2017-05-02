Выставка в Театре кукол

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Пейзажи и натюрморты, акварель и масляная пастель. Две кировские художницы представили свои работы на выставке «Прогулка» в Театре кукол."Пейзажи моей души" - так отзывается об этих картинах Анна Чентемерова. Выбрала для выставки любимые работы последних лет. Особенно дорога серия "В гости к бабушке". Анна родилась в городе Чайковском Пермского края, и каждое лето гостила у родных.А это уже городские пейзажи другой участницы выставки - Екатерины Краевой. Обе девушки - преподаватели в художественной школе, давно дружат и совместную выставку готовили с радостью.Для самых первых посетителей выставки авторы подготовили свои мастер-классы. Ребята рисовали новогодние открытки и смогли проявить себя в разных техниках. И если акварель уже знакома, то пастель для многих стала первой пробой.