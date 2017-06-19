Подвели итоги конкурса исполнителей на классической гитаре «Новогодняя фантазия»
Вчера, 15:14 | Просмотров: 143 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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ТАТЬЯНА ПОПОВА, ДИРЕКТОР НОВОВЯТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ:
«Сейчас стало гораздо больше возможностей, так как появились маленькие музыкальные инструменты, и дети с любыми ручками могут заниматься, для этого есть все».
Тихон Ущеков занимается в классе гитары второй год. Мальчик пошел по стопам старшего брата и решил посвятить свободное время музыке.
ТИХОН УШЕКОВ, ВОСПИТАННИК МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2:
«Я планировал или банкиром стать или гитаристом. Из рока мне Король и шут нравится, ДДТ, Алиса».
Конкурс «Новогодняя фантазия» проводится в Нововятской школе искусств. Исполнителей оценивают в двух номинациях: «ансамбли» и «сольное исполнение».
Классическая гитара сегодня популярный инструмент у детей. И это даже не смотря на то, что первое время приходится преодолевать боль и дискомфорт в руках.
ГРИГОРИЙ ШТЕЙНБЕРГ, ВОСПИТАННИК ДЕТСКОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ ШКОЛЫ:
«Мне понравилось, как играет мой папа, я смотрел разные концерты, решил попробовать сам и начал заниматься».
В этом году в конкурсе приняли участие 18 солистов и 3 ансамбля из музыкальных и школ искусств города Кирова.
ТАТЬЯНА БОГДАНОВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ Г. КИРОВА:
«Дети должны уметь выступать, преодолевать сценическое волнение. Они слушают друг друга, это тоже очень полезно».
Из года в год жюри и зрители отмечают значительный рост исполнительского мастерства юных гитаристов. По итогам конкурса в номинации «Солисты» победителями стали: Глеб Невзоров, Ева Самоделкина и Григорий Оноприенко.
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