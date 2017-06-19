Подвели итоги конкурса исполнителей на классической гитаре «Новогодняя фантазия»

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В Кирове подвели итоги городского фестиваля-конкурса исполнителей на классической гитаре «Новогодняя фантазия». Для учащихся музыкальных и школ искусств - это возможность показать свое мастерство и умение держаться на сцене.Фестиваль-конкурс «Новогодняя фантазия» проводится уже 12 лет. Для юных гитаристов это хорошая возможность попробовать свои силы на сцене. В этом году самого маленькому исполнителю всего шесть лет и это не предел, говорят преподаватели.Тихон Ущеков занимается в классе гитары второй год. Мальчик пошел по стопам старшего брата и решил посвятить свободное время музыке.Конкурс «Новогодняя фантазия» проводится в Нововятской школе искусств. Исполнителей оценивают в двух номинациях: «ансамбли» и «сольное исполнение».Классическая гитара сегодня популярный инструмент у детей. И это даже не смотря на то, что первое время приходится преодолевать боль и дискомфорт в руках.В этом году в конкурсе приняли участие 18 солистов и 3 ансамбля из музыкальных и школ искусств города Кирова.Из года в год жюри и зрители отмечают значительный рост исполнительского мастерства юных гитаристов. По итогам конкурса в номинации «Солисты» победителями стали: Глеб Невзоров, Ева Самоделкина и Григорий Оноприенко.