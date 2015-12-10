Премьера в кировском театре кукол "Сказка полярной звезды"

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Анимация и кукольное представление помогут создать необычный спектакль. Это доказывают в кировском театре кукол. Артисты готовят премьеру новогоднего представления для всей семьи "Сказка полярной звезды".История маленького человека, если точнее - почтальона. Уже с первых секунд представления становится понятно, на сцене нечто необычное.Эта новогодняя сказка для семейного просмотра, говорит Ролан Боннин. По словам режиссера, взрослые здесь увидят философскую историю, которая в то же время не напрягает своего зрителя. Дети - красивую постановку.Авторское представление творческого коллектива театра кукол - это далеко не все, что ожидает посетителей. После того, как они покинут зал, для детей организована интермедия.Интермедия отчасти продолжает сюжет Сказки о полярной звезде. Но увидеть его можно не только в этом году, но в течении новогодних каникул.