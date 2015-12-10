Премьера в кировском театре кукол "Сказка полярной звезды"
История маленького человека, если точнее - почтальона. Уже с первых секунд представления становится понятно, на сцене нечто необычное.
Эта новогодняя сказка для семейного просмотра, говорит Ролан Боннин. По словам режиссера, взрослые здесь увидят философскую историю, которая в то же время не напрягает своего зрителя. Дети - красивую постановку.
РОЛАН БОННИН, РЕЖИССЕР КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ИМ. А.Н. АФАНАСЬЕВА:
«Мы для детей придумали эту историю. Я думаю, что для них это будет приятный опыт, будет что смотреть, о чем мечтать. Мы хотим с ними общаться. Не хотим загружать моралью. Хотим дать желание удивляться».
Авторское представление творческого коллектива театра кукол - это далеко не все, что ожидает посетителей. После того, как они покинут зал, для детей организована интермедия.
ЕЛЕНА ЛЫСОВА, РЕЖИССЕР ИНТЕРМЕДИИ:
«Небольшое новшество, мы сделали интермедию после спектакля. Потому что, как правило, до спектакля - да, интермедия - хорошо. Дети собрались, посмеялись, покричали, потанцевали, но они на спектакль идут слишком сильно возбужденные».
Интермедия отчасти продолжает сюжет Сказки о полярной звезде. Но увидеть его можно не только в этом году, но в течении новогодних каникул.
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