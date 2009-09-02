В ТЮЗе готовят премьеру нового спектакля "Тайна волшебной страны"

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«Она, к сожалению, очень мало известна в России. У нее чудесные сказки. Они волшебные, романтические, философские. У нее очень много таких притчевых историй. И эта сказка тоже притча. О таком человеческом пути».

К новогодним праздникам готовит премьеру и Театр на Спасской. Зрители увидят спектакль "Тайна волшебной страны" - по сказке известной английской писательницы Элинор Фарджон.Любовь к сказкам пришла к Элинор Фарджон с детства. Сочинять их сама она тоже стала довольно рано. В 74 года она выпустила сборник "Маленькая библиотечка". Именно за него она первой была награждена премией Ханса-Кристиана Андерсена. Эту награду еще неофициально называют детской «Нобелевской премией». За литературные заслуги ей также было пожаловано дворянство. Но она от него отказалась.Его по сценарию предстоит пройти молодому королю страны Великотрудания Джону. Ему до Нового года надо найти невесту, чтобы не случился конец света. Действие спектакля происходит в некой вселенной наподобие Средиземья Толкиена. И поиски Джона, роль которого играет Ирек Галлямов, будут сложными и в то же время необычными."Театр на Спасской" одним из первых в стране берётся познакомить своих зрителей с творчеством Элинор Фарджон. "Тайна волшебной страны" – это захватывающее путешествие, полное музыки, танцев, приключений и удивительных открытий. Главное из них для себя сделала и Нина Чернышова, исполнительница роли насмещницы Селины.Премьера не просто новой сказки, а настоящего новогоднего мюзикла пройдет в Театре на Спасской в пятницу.