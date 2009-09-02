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Новости / Культура

В ТЮЗе готовят премьеру нового спектакля "Тайна волшебной страны"

21 декабря 2017 17:45 | Просмотров: 228 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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К новогодним праздникам готовит премьеру и Театр на Спасской. Зрители увидят спектакль "Тайна волшебной страны" - по сказке известной английской писательницы Элинор Фарджон.

Любовь к сказкам пришла к Элинор Фарджон с детства. Сочинять их сама она тоже стала довольно рано. В 74 года она выпустила сборник "Маленькая библиотечка". Именно за него она первой была награждена премией Ханса-Кристиана Андерсена. Эту награду еще неофициально называют детской «Нобелевской премией». За литературные заслуги ей также было пожаловано дворянство. Но она от него отказалась.

В ТЮЗе готовят премьеру нового спектакля "Тайна волшебной страны"НАТАЛИЯ КРАСИЛЬНИКОВА, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ:
«Она, к сожалению, очень мало известна в России. У нее чудесные сказки. Они волшебные, романтические, философские. У нее очень много таких притчевых историй. И эта сказка тоже притча. О таком человеческом пути».
 
 
Его по сценарию предстоит пройти молодому королю страны Великотрудания Джону. Ему до Нового года надо найти невесту, чтобы не случился конец света. Действие спектакля происходит в некой вселенной наподобие Средиземья Толкиена. И поиски Джона, роль которого играет Ирек Галлямов, будут сложными и в то же время необычными.

В ТЮЗе готовят премьеру нового спектакля "Тайна волшебной страны"ИРЕК ГАЛЛЯМОВ, АКТЕР ТЕАТРА НА СПАССКОЙ:
«Очень любопытно что у Наталия Красильникова возникла идея, что должен быть музыкальный спектакль. Специально была написана музыка одним казанским композитором. Интересно найти вот этот синтез драматического искусства и вокального».

"Театр на Спасской" одним из первых в стране берётся познакомить своих зрителей с творчеством Элинор Фарджон. "Тайна волшебной страны" – это захватывающее путешествие, полное музыки, танцев, приключений и удивительных открытий. Главное из них для себя сделала и Нина Чернышова, исполнительница роли насмещницы Селины.

В ТЮЗе готовят премьеру нового спектакля "Тайна волшебной страны"НИНА ЧЕРНЫШОВА, АКТРИСА ТЕАТРА НА СПАССКОЙ:
«Фарджон написала такую простую сказку. Она для меня как притча. Мораль нужно беречь то, что есть рядом. То, что мы не замечаем. Надо просто оглянуться, посмотреть, а оно самое дорогое рядом».

Премьера не просто новой сказки, а настоящего новогоднего мюзикла пройдет в Театре на Спасской в пятницу.


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