В ТЮЗе готовят премьеру нового спектакля "Тайна волшебной страны"
Любовь к сказкам пришла к Элинор Фарджон с детства. Сочинять их сама она тоже стала довольно рано. В 74 года она выпустила сборник "Маленькая библиотечка". Именно за него она первой была награждена премией Ханса-Кристиана Андерсена. Эту награду еще неофициально называют детской «Нобелевской премией». За литературные заслуги ей также было пожаловано дворянство. Но она от него отказалась.
НАТАЛИЯ КРАСИЛЬНИКОВА, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ:
ИРЕК ГАЛЛЯМОВ, АКТЕР ТЕАТРА НА СПАССКОЙ:
«Очень любопытно что у Наталия Красильникова возникла идея, что должен быть музыкальный спектакль. Специально была написана музыка одним казанским композитором. Интересно найти вот этот синтез драматического искусства и вокального».
"Театр на Спасской" одним из первых в стране берётся познакомить своих зрителей с творчеством Элинор Фарджон. "Тайна волшебной страны" – это захватывающее путешествие, полное музыки, танцев, приключений и удивительных открытий. Главное из них для себя сделала и Нина Чернышова, исполнительница роли насмещницы Селины.
НИНА ЧЕРНЫШОВА, АКТРИСА ТЕАТРА НА СПАССКОЙ:
«Фарджон написала такую простую сказку. Она для меня как притча. Мораль нужно беречь то, что есть рядом. То, что мы не замечаем. Надо просто оглянуться, посмотреть, а оно самое дорогое рядом».
Премьера не просто новой сказки, а настоящего новогоднего мюзикла пройдет в Театре на Спасской в пятницу.
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