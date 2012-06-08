Выставка дымковской игрушки Галины Барановой

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В Кирове открылась персональная выставка дымковской мастерицы Галины Барановой. Здесь можно увидеть и героев любимых сказок, традиционную дымковскую барыню и любимые всеми свистульки.Веселая и общительная, Галина Баранова готова рассказывать о любимой дымке часами. В промысле мастерица 59 лет. Очередная выставка - в помощь "подрастающему" поколению мастеров глиняной дымки.Многочисленные поездки по вятскому краю легли в основу сельских композиций. На выставке можно увидеть и героев любимых сказок, традиционную дымковскую барыню и любимые всеми свистульки.Для другой композиции - "Зимние забавы" мастерица нашла образы в вятской зиме со снегом и морозами. Галина Ивановна уверена - какой-то особой формулы вдохновения нет - нужно просто посмотреть вокруг.Принято считать, что образы и мотивы знаменитого народного промысла не меняются с течением времени. Своим творчеством Галина Баранова доказывает обратное - в дымковском промысле "жизнь продолжается".