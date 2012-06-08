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Новости / Культура

Выставка дымковской игрушки Галины Барановой

Сегодня, 10:20 | Просмотров: 119 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В Кирове открылась персональная выставка дымковской мастерицы Галины Барановой. Здесь можно увидеть и героев любимых сказок, традиционную дымковскую барыню и любимые всеми свистульки.

Веселая и общительная, Галина Баранова готова рассказывать о любимой дымке часами. В промысле мастерица 59 лет. Очередная выставка - в помощь "подрастающему" поколению мастеров глиняной дымки.

Выставка дымковской игрушки Галины БарановойГАЛИНА БАРАНОВА, МАСТЕРИЦА:
«Решила, что пока есть силы, пока головка работает, пальчики работают, решила вот еще показать, потому что это наглядное пособие для мастериц молодого поколения, она останется и для них это учебное пособие, потому что когда мы были молодыми - мы игрушки вообще не видели».

Многочисленные поездки по вятскому краю легли в основу сельских композиций. На выставке можно увидеть и героев любимых сказок, традиционную дымковскую барыню и любимые всеми свистульки.

Выставка дымковской игрушки Галины БарановойКАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Образы игрушек рождались из жизненных впечатлений. Например, всегда мастерицу волновала тема войны. В новой выставке эта тема нашла отражение в композиции "День Победы"».

Для другой композиции - "Зимние забавы" мастерица нашла образы в вятской зиме со снегом и морозами. Галина Ивановна уверена - какой-то особой формулы вдохновения нет - нужно просто посмотреть вокруг.

ГАЛИНА БАРАНОВА, МАСТЕРИЦА:
«А всё абсолютно: от погоды до детей, радость внуков, хорошее настроение мужа. Всё вдохновляет. Абсолютно».

Принято считать, что образы и мотивы знаменитого народного промысла не меняются с течением времени. Своим творчеством Галина Баранова доказывает обратное - в дымковском промысле "жизнь продолжается".


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