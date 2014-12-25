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Новости / Культура

Новогоднее шоу для одаренных детей прошло в областном драмтеатре

Сегодня, 15:06 | Просмотров: 117 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Главный новогодний волшебник побывал на новогоднем шоу в Драмтеатре, где прошла традиционная елка для одаренных детей.

Каждый год в двадцатых числах декабря начинается время новогодних елок. Один из самых ярких праздников проходит в драмтеатре - это елка Главы города для одаренных детей. Праздник, организованный городскими властями, стал доброй предновогодней традицией.

Новогоднее шоу для одаренных детей прошло в областном драмтеатреСВЕТЛАНА ШУМАЙЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Глава города, глава администрации приглашают в самое красивое большое здание нашего города - в Кировский драматический театр ребят, которые в этом году каким-то образом себя проявили. Это и победители олимпиад, это и хорошие спортсмены, это ребята, которые занимаются культурой искусством».

Чтобы встретиться с Дедом Морозом ребятам пришлось пройти настоящее детективное расследование вместе с семейкой Барбоскиных. В общегородской ёлке приняли участие более семисот детей. Каждый из них одарён по-своему, но всех ребят объединяет одно - любовь любимому делу и трудолюбие.

Новогоднее шоу для одаренных детей прошло в областном драмтеатреЕВА САМОДЕЛКИНА:
«Я приглашена на бал за мои заслуги в конкурсах: в международном, муниципальном и городском».

Дарью отметили за спортивные успехи - девушка занимается художественной гимнастикой и как никто другой знает, какими усилиями достается победа.

Новогоднее шоу для одаренных детей прошло в областном драмтеатреДАРЬЯ ТАТАРСКАЯ:
«Мы пришли с новогодним настроением. Очень рады, что нас пригласили на этот праздник».

Каждый год организаторы шоу стараются придумать для одаренных детей города что-то ещё более яркое и запоминающееся.

Новогоднее шоу для одаренных детей прошло в областном драмтеатреАЛЕКСЕЙ РЯБОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Дети - это наше будущее, поэтому мы всегда, безусловно, будем их поддерживать и уделять внимание».

После развлекательного шоу и хороводов вокруг елки ребят ждал ещё один сюрприз - показ яркого и доброго спектакля "Дюймовочка" в исполнении актеров драматического театра.


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