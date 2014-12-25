Новогоднее шоу для одаренных детей прошло в областном драмтеатре

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Главный новогодний волшебник побывал на новогоднем шоу в Драмтеатре, где прошла традиционная елка для одаренных детей.Каждый год в двадцатых числах декабря начинается время новогодних елок. Один из самых ярких праздников проходит в драмтеатре - это елка Главы города для одаренных детей. Праздник, организованный городскими властями, стал доброй предновогодней традицией.Чтобы встретиться с Дедом Морозом ребятам пришлось пройти настоящее детективное расследование вместе с семейкой Барбоскиных. В общегородской ёлке приняли участие более семисот детей. Каждый из них одарён по-своему, но всех ребят объединяет одно - любовь любимому делу и трудолюбие.Дарью отметили за спортивные успехи - девушка занимается художественной гимнастикой и как никто другой знает, какими усилиями достается победа.Каждый год организаторы шоу стараются придумать для одаренных детей города что-то ещё более яркое и запоминающееся.После развлекательного шоу и хороводов вокруг елки ребят ждал ещё один сюрприз - показ яркого и доброго спектакля "Дюймовочка" в исполнении актеров драматического театра.