Новогоднее шоу для одаренных детей прошло в областном драмтеатре
Каждый год в двадцатых числах декабря начинается время новогодних елок. Один из самых ярких праздников проходит в драмтеатре - это елка Главы города для одаренных детей. Праздник, организованный городскими властями, стал доброй предновогодней традицией.
СВЕТЛАНА ШУМАЙЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Глава города, глава администрации приглашают в самое красивое большое здание нашего города - в Кировский драматический театр ребят, которые в этом году каким-то образом себя проявили. Это и победители олимпиад, это и хорошие спортсмены, это ребята, которые занимаются культурой искусством».
Чтобы встретиться с Дедом Морозом ребятам пришлось пройти настоящее детективное расследование вместе с семейкой Барбоскиных. В общегородской ёлке приняли участие более семисот детей. Каждый из них одарён по-своему, но всех ребят объединяет одно - любовь любимому делу и трудолюбие.
ЕВА САМОДЕЛКИНА:
«Я приглашена на бал за мои заслуги в конкурсах: в международном, муниципальном и городском».
Дарью отметили за спортивные успехи - девушка занимается художественной гимнастикой и как никто другой знает, какими усилиями достается победа.
ДАРЬЯ ТАТАРСКАЯ:
«Мы пришли с новогодним настроением. Очень рады, что нас пригласили на этот праздник».
Каждый год организаторы шоу стараются придумать для одаренных детей города что-то ещё более яркое и запоминающееся.
АЛЕКСЕЙ РЯБОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Дети - это наше будущее, поэтому мы всегда, безусловно, будем их поддерживать и уделять внимание».
После развлекательного шоу и хороводов вокруг елки ребят ждал ещё один сюрприз - показ яркого и доброго спектакля "Дюймовочка" в исполнении актеров драматического театра.
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