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Новости / Культура

В январе в Вятском художественном музее откроется выставка "Виктор Васнецов в Абрамцево"

Сегодня, 17:55 | Просмотров: 64 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В 2018-м году исполнится 170 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова. Вятский художественный музей уже начал активно готовиться к этой дате. Так, уже в январе откроется выставка "Виктор Васнецов в Абрамцево". Чем она примечательна?
 
В январе в Вятском художественном музее откроется выставка "Виктор Васнецов в Абрамцево"АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На выставке будут представлены более 40 экспонатов из собрания Музея-заповедника "Абрамцево" и Вятского художественного музея. Это живописные этюды, рисунки, эскизы книжных иллюстраций и архитектурных проектов».
 
 
По воспоминаниям самого художника, Виктора Васнецова, именно в Абрамцеве он впервые "почувствовал радость архитектурного творчества". Лето 1881 года было заполнено обсуждением проекта и началом строительства церкви Спаса Нерукотворного.

В январе в Вятском художественном музее откроется выставка "Виктор Васнецов в Абрамцево"ОЛЬГА КРУПИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ НАУЧНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Позднее к ней была построена часовня. Сейчас они составляют единый комплекс, украшающий усадьбу Абрамцево».
 
 
Для экспозиции отобраны работы, которые имели отношение к Абрамцеву и к семье Мамонтовых. С ними Виктор Михайлович дружил до последний дней своей жизни. Например, здесь мы видим цикл эскизов костюмов к пьесе Островского "Снегурочка". Он был поставлен в Москве в доме Мамонтовых.

ОЛЬГА КРУПИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ НАУЧНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Те, кто жили в Абрамцево - это были и художники, и сами Мамонтовы - они были увлечено идеей сохранения традиций русского искусства. Были созданы мастерские. Здесь есть эскизы сундуков для этих мастерских».
 
 
Уже 2 января кировчане и гости города могут познакомиться с выставкой "Виктор Васнецов в Абрамцево" в Вятском художественном музее.


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