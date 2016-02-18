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«Сегодня премия будет вручена Любимову Владимиру, историку, краеведу, автору 4 публицистических книг о Вятке. И в последней книге написавшем о деятелях, внесших большой вклад в развитие Вятского края».

«Большая часть этой книги - материалы к вятскому библиографическому словарю. Это продолжение или корректировка к 6 тому Энциклопедии земли Вятской».

В Кирове состоялось вручение литературной Премии имени Герцена. Напомним, она присуждается за публицистические произведения, созвучные идеям Герцена. Кто стал лауреатом 2017 года?Премия имени Герцена была учреждена в 2012 году. Почетную награду уже получали такие известные писатели, как Альберт Лиханов и Захар Прилепин, историк и политолог Наталия Нарочницкая, кировский писатель и поэт Николай Пересторонин. Имя лауреата 2017 года до последнего момента хранили в тайне и назвали только на торжественной церемонии награждения.Книги Любимова посвящены памяти старой Вятки, которой почти не осталось, чтобы наши потомки знали, что современные многоэтажки выросли из маленьких домишек, в которых жили удивительные люди. "Старая Вятка" давно стала настольной книгой каждого уважающего себя кировского краеведа, в ней собраны уникальные материалы о жизни нашего города в 18, 19 и 20 веках. Формально премия вручается за последнюю книгу Любимова, но, по сути, конечно, говорит о высокой оценке общего вклада Владимира Любимова в краеведение.В том вошли публицистические или, как и называет их автор "мемуарные" фрагменты под названием "Мой Грин", Мой Гущин", воспоминания об Александре Васильевиче Ревве. Исследования Владимира Любимова сослужат добрую службу еще не одному поколению вятских краеведов и историков. Все его книги напечатаны ограниченным тиражом и становятся библиографической редкостью еще до того, как на них обсохнет типографская краска.