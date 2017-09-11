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Новости / Культура

Дымковская игрушка: история и современность

Сегодня, 15:01 | Просмотров: 99 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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"Дымковская игрушка: история и современность". 25 лет исполнилось организации Союз художников России - Народный художественный промысел "Дымковская игрушка". О традициях и истоках бренда Вятки - в сюжете Анастасии Кетько.

Дымковская игрушка - до сих пор трудоемкое ручное производство, где все до мелочей упорядочено. Материал для работы у всех один - глина, но у каждого автора свой почерк и излюбленный колорит. При этом любая фигурка - единственная, второй такой нет.

Дымковская игрушка: история и современностьНИНА БОРНЯКОВА МАСТЕРИЦА, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
«Очень традиционно. Как нас учили Пенкина, Кошкина. Мы также соблюдаем традиции, приемы».

Нина Борнякова больше 40-ка лет своей жизни посвятила дымковской игрушке. Говорит, что с каждым днем влюбляется в работу, она приносит ей счастье и удовольствие.

НИНА БОРНЯКОВА МАСТЕРИЦА, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
«Я очень люблю свистульки. А это начало нашей игрушки. На Вятке было свистопляска. Свистульки ставили в красный угол, и она передавалась по наследству».

Не секрет, что с переходом к рыночным отношениям народные художественные промыслы понесли существенные потери. Но дымковская игрушка выжила. 25 лет назад было создана творческая организация "Союз художников России - народный художественный промысел "Дымковская игрушка", которая и взяла на себя решение всех проблем: от оплаты счетов до сохранения традиций.

Дымковская игрушка: история и современностьНАДЕЖДА МЕНЧИКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ - НАРОДНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЕЛ "ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА":
«Сейчас, к сожалению, в промысле мало мастеров. Старшее поколение уходит из промысла. Долгое время молодежь не обучали - сказывается. Единственные, кто учит - наша организация. Чтобы выучить и поставить на ноги мастера - надо 5-10 лет».

Сегодня дымковская игрушка - это не только отдельные традиционные образы, но и творческие композиции на различные темы.


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