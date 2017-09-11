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"Дымковская игрушка: история и современность". 25 лет исполнилось организации Союз художников России - Народный художественный промысел "Дымковская игрушка". О традициях и истоках бренда Вятки - в сюжете Анастасии Кетько.Дымковская игрушка - до сих пор трудоемкое ручное производство, где все до мелочей упорядочено. Материал для работы у всех один - глина, но у каждого автора свой почерк и излюбленный колорит. При этом любая фигурка - единственная, второй такой нет.Нина Борнякова больше 40-ка лет своей жизни посвятила дымковской игрушке. Говорит, что с каждым днем влюбляется в работу, она приносит ей счастье и удовольствие.Не секрет, что с переходом к рыночным отношениям народные художественные промыслы понесли существенные потери. Но дымковская игрушка выжила. 25 лет назад было создана творческая организация "Союз художников России - народный художественный промысел "Дымковская игрушка", которая и взяла на себя решение всех проблем: от оплаты счетов до сохранения традиций.Сегодня дымковская игрушка - это не только отдельные традиционные образы, но и творческие композиции на различные темы.