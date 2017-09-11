Дымковская игрушка: история и современность
Дымковская игрушка - до сих пор трудоемкое ручное производство, где все до мелочей упорядочено. Материал для работы у всех один - глина, но у каждого автора свой почерк и излюбленный колорит. При этом любая фигурка - единственная, второй такой нет.
НИНА БОРНЯКОВА МАСТЕРИЦА, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
«Очень традиционно. Как нас учили Пенкина, Кошкина. Мы также соблюдаем традиции, приемы».
Нина Борнякова больше 40-ка лет своей жизни посвятила дымковской игрушке. Говорит, что с каждым днем влюбляется в работу, она приносит ей счастье и удовольствие.
НИНА БОРНЯКОВА МАСТЕРИЦА, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
«Я очень люблю свистульки. А это начало нашей игрушки. На Вятке было свистопляска. Свистульки ставили в красный угол, и она передавалась по наследству».
Не секрет, что с переходом к рыночным отношениям народные художественные промыслы понесли существенные потери. Но дымковская игрушка выжила. 25 лет назад было создана творческая организация "Союз художников России - народный художественный промысел "Дымковская игрушка", которая и взяла на себя решение всех проблем: от оплаты счетов до сохранения традиций.
НАДЕЖДА МЕНЧИКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ - НАРОДНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЕЛ "ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА":
«Сейчас, к сожалению, в промысле мало мастеров. Старшее поколение уходит из промысла. Долгое время молодежь не обучали - сказывается. Единственные, кто учит - наша организация. Чтобы выучить и поставить на ноги мастера - надо 5-10 лет».
Сегодня дымковская игрушка - это не только отдельные традиционные образы, но и творческие композиции на различные темы.
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