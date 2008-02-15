Юбилейная выставка Николая Поликарпова в Вятском художественном училище

Поделиться новостью:

«Это в общем-то редко кто представляет из художников. Стараются её держать у себя в мастерских - это кухня художника. Этюды есть кухня художника, то есть это самое важно и самое главное для художника. Зачастую художник даже не продает свои этюды, потому что они нужны как бы для написания будущих картин».

«Я уроженец вообще-то деревни, поэтому меня, наверное, деревня и вдохновляет. Я и пишу-то больше дома. Как-то мне кто-то сказал из художников, что ты знаешь, каждый дом имеет свой характер».

«С настроением очень хорошим, потому что в канун Нового года, посетив вот эту выставку я буду встречать Новый год с чувством добра, с большой очень любовью к родному краю».

Полвека творческой деятельности и 70 лет со дня рождения. В преддверии Нового года в выставочном зале Вятского художественного училища имени Рылова открылась юбилейная выставка Николая Поликарпова "Этюды. Кухня художника".Так уж совпало, что у Николая Поликарпова в этом году двойной юбилей. По словам художника, его жизнь всегда была нераздельно связана с творчеством. Мастер национального русского пейзажа, Заслуженный художник России, душой он всегда с родной Вяткой. Этюды на юбилейной выставке - это иллюстрация разнообразных нюансов творческого процесса мастера.Пейзажи художника наполнены эмоциональным звучанием, передающим неповторимые по красоте ускользающие моменты жизни природы. На вопрос о том, откуда черпает вдохновение, художник отвечает однозначно - в деревенских мотивах.На открытии выставки собрались настоящие ценители творчества Николая Поликарпова.Вятский живописец полон творческих сил и надеется еще не раз порадовать ценителей своего таланта. Ведь 50 лет творчества - только начало.