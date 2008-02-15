Юбилейная выставка Николая Поликарпова в Вятском художественном училище

Полвека творческой деятельности и 70 лет со дня рождения. В преддверии Нового года в выставочном зале Вятского художественного училища имени Рылова открылась юбилейная выставка Николая Поликарпова "Этюды. Кухня художника".
Так уж совпало, что у Николая Поликарпова в этом году двойной юбилей. По словам художника, его жизнь всегда была нераздельно связана с творчеством. Мастер национального русского пейзажа, Заслуженный художник России, душой он всегда с родной Вяткой. Этюды на юбилейной выставке - это иллюстрация разнообразных нюансов творческого процесса мастера.
НИКОЛАЙ ПОЛИКАРПОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ:
«Это в общем-то редко кто представляет из художников. Стараются её держать у себя в мастерских - это кухня художника. Этюды есть кухня художника, то есть это самое важно и самое главное для художника. Зачастую художник даже не продает свои этюды, потому что они нужны как бы для написания будущих картин».
Пейзажи художника наполнены эмоциональным звучанием, передающим неповторимые по красоте ускользающие моменты жизни природы. На вопрос о том, откуда черпает вдохновение, художник отвечает однозначно - в деревенских мотивах.
НИКОЛАЙ ПОЛИКАРПОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ:
«Я уроженец вообще-то деревни, поэтому меня, наверное, деревня и вдохновляет. Я и пишу-то больше дома. Как-то мне кто-то сказал из художников, что ты знаешь, каждый дом имеет свой характер».
На открытии выставки собрались настоящие ценители творчества Николая Поликарпова.
МИХАИЛ СУДОВИКОВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«С настроением очень хорошим, потому что в канун Нового года, посетив вот эту выставку я буду встречать Новый год с чувством добра, с большой очень любовью к родному краю».
Вятский живописец полон творческих сил и надеется еще не раз порадовать ценителей своего таланта. Ведь 50 лет творчества - только начало.
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