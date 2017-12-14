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Новости / Культура

На экраны кинотеатров вышел художественный фильм "Движение вверх"

Сегодня, 11:59 | Просмотров: 142 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего человечества. В кинотеатрах начался показ художественного фильма "Движение вверх". С премьеры в "Смене" - репортаж Ивана Швецова.
 
 
Это история о легендарном триумфе. О великом тренере, который совершил невозможное. У него была мечта – сделать нашу сборную по баскетболу самой сильной командой в мире, и он осуществил её. Его вершиной стали эпохальные «три секунды» и золото мюнхенской Олимпиады 1972 года. Никто помыслить не мог, что это возможно: впервые за 36 лет «непобедимая» команда США была повержена. В зрительном зале перед началом сеанса собрались зрители, которые любят хорошее отечественное кино.

На экраны кинотеатров вышел художественный фильм "Движение вверх"ГАЛИНА ЧУДАНОВА:
«Я обожаю фильмы о спорте. Легенду №13 я три раза смотрела. Жду очередной шедевр, очень хочется посмотреть».
 
 
В основу фильма легла автобиографическая книга великого баскетболиста Сергея Белова «Движение вверх». Консультантами проекта выступили участник золотого матча Иван Едешко, а также сын Сергея Белова, Александр, который исполнил небольшую роль (игрока сборной СССР Геннадия Вольнова) и стал постановщиком всех игровых баскетбольных сцен. Подавляющее большинство баскетболистов в фильме – профессиональные спортсмены и в жизни. Дебютирующий в кино Александр Ряполов 1,5 месяца занимался актерским мастерством, чтобы достоверно сыграть Алжана Жармухамедова. Не удивительно, что такая кропотливая работа была высоко оценена зрителями.

На экраны кинотеатров вышел художественный фильм "Движение вверх"АЛЕВТИНА ЧАГАЕВА:
«Знаете, очень понравилось. За последнее время это лучшее кино из всех, которые я смотрела».
 
 
 
На экраны кинотеатров вышел художественный фильм "Движение вверх"ВАДИМ КУЛИКОВ:
«Кино было хорошее, мне очень сильно понравилось, что наша сборная выиграла».
 
 
 
На экраны кинотеатров вышел художественный фильм "Движение вверх"ВАЛЕНТИНА СКОПИНА:
«Очень хороший фильм. Молодцы режиссеры, актеры. Понравилось!».
 
 
По мнению критиков, баскетбол так не снимал еще никто в мире. Оператор–постановщик сумел погрузить зрителя в эпицентр этой динамичной игры. Камеру необходимо было научить летать быстрее мяча, так как вся драма происходит на его кромке. И оператору, и его команде это удалось блестяще. Финальный матч, кульминацию картины, репетировали 6 месяцев, предварительно разложив на 300 игровых эпизодов. И это надо видеть.


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