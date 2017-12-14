На экраны кинотеатров вышел художественный фильм "Движение вверх"

Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего человечества. В кинотеатрах начался показ художественного фильма "Движение вверх". С премьеры в "Смене" - репортаж Ивана Швецова.
Это история о легендарном триумфе. О великом тренере, который совершил невозможное. У него была мечта – сделать нашу сборную по баскетболу самой сильной командой в мире, и он осуществил её. Его вершиной стали эпохальные «три секунды» и золото мюнхенской Олимпиады 1972 года. Никто помыслить не мог, что это возможно: впервые за 36 лет «непобедимая» команда США была повержена. В зрительном зале перед началом сеанса собрались зрители, которые любят хорошее отечественное кино.
ГАЛИНА ЧУДАНОВА:
«Я обожаю фильмы о спорте. Легенду №13 я три раза смотрела. Жду очередной шедевр, очень хочется посмотреть».
В основу фильма легла автобиографическая книга великого баскетболиста Сергея Белова «Движение вверх». Консультантами проекта выступили участник золотого матча Иван Едешко, а также сын Сергея Белова, Александр, который исполнил небольшую роль (игрока сборной СССР Геннадия Вольнова) и стал постановщиком всех игровых баскетбольных сцен. Подавляющее большинство баскетболистов в фильме – профессиональные спортсмены и в жизни. Дебютирующий в кино Александр Ряполов 1,5 месяца занимался актерским мастерством, чтобы достоверно сыграть Алжана Жармухамедова. Не удивительно, что такая кропотливая работа была высоко оценена зрителями.
АЛЕВТИНА ЧАГАЕВА:
«Знаете, очень понравилось. За последнее время это лучшее кино из всех, которые я смотрела».
ВАДИМ КУЛИКОВ:
«Кино было хорошее, мне очень сильно понравилось, что наша сборная выиграла».
По мнению критиков, баскетбол так не снимал еще никто в мире. Оператор–постановщик сумел погрузить зрителя в эпицентр этой динамичной игры. Камеру необходимо было научить летать быстрее мяча, так как вся драма происходит на его кромке. И оператору, и его команде это удалось блестяще. Финальный матч, кульминацию картины, репетировали 6 месяцев, предварительно разложив на 300 игровых эпизодов. И это надо видеть.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"