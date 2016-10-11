Кировская вокалистка едет покорять Санкт-Петербург

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С 8 по 11 января в рамках Международного фестиваля «Золотая пальмира» в Санкт-Петербурге пройдет Всероссийский конкурс «Рождественская сказка».Этот творческий проект соберет авторов и исполнителей, занимающихся различными видами творчества: на участие в фестивале заявились коллективы и солисты детских музыкальных и школ искусств, колледжей, гимназий, танцевальные и хоровые коллективы при детских и юношеских домах творчества.Честь Кирова в этом творческом соревновании будет отстаивать ученица Лянгасовской детской школы искусств, стипендиат управления культуры администрации города Кирова Валентина Наумова (преподаватель - Захарищева Татьяна, концертмейстеры - Шалаев Александр и Есипов Иван).Юная вокалистка представит на суд жюри, в состав которого вошли заслуженные деятели культуры и искусства Санкт-Петербурга и России, припевки Архангельской области «Поиграй-ка, Ваня-розочка» и частушки «Воронежская разнесуха».Фото admkirov.ru