Выставка декоративного искусства "Дорогою цветов" в художественном музее

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В выставочном зале Вятского художественного музея открылась межрегиональная выставка декоративного искусства "Дорогою цветов". На ней представлено более ста произведений в технике эмали и керамика в глазурной росписи.Название выставки "Дорогой цветов” напоминает известное японское выражение "хананамити”, что в переводе – «дорога цветов» и обозначает мост в японском театре кабуки, символизирующий дорогу к новой жизни. Авторы выставки не относили смысл своих произведений лишь к показу красоты цветов, но раскрыли идею глубже – жизнь как обновление, стремление к гармонии человека и природы через красоту всего мира. Источником вдохновения стали не только цветы и пейзажи, но и мифический, иллюзорный и неуловимый мир, на грани реальности и фантазии. Все это позволяет сделать редкая и невероятно красивая техника эмали и керамика со своей особой неповторимой художественной формой в глазурной росписи и, конечно же, руки мастера. Художественную керамику представят художники-керамисты из Кирова, Кирово-Чепецка, Рязани, Липецка, Нижнего Новгорода, Чебоксар. Впервые участниками выставки в нашем городе стали художники-эмальеры Екатеринбурга.Один из участников выставки Роман Пуртов провел мастер-класс по лепке. Как отмечает мастер научить можно любого, желание лепить и творческая фантазия к новичку приходит постепенно.На выставке представлено около ста произведений авторов декоративного искусства. Это позволит кировскому зрителю познакомиться с различными его направлениями и стилями, приемами и техниками создания, а также определить высокий художественный уровень каждого мастера и отличительные особенности развития декоративно-прикладного искусства в представленных регионах.