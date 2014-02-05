В Кирове прошел шотландский бал

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«Здесь теплее, чем я ожидала. Очень милый город, но пока я много не видела. Потому что мы танцуем с тех пор, как оказались здесь. В ближайшие 2 дня я пойду по достопримечательностям и узнаю город лучше».

«С великой любовью я обращаюсь ко всем и хочу сказать, что шотландская литература всегда была близка сердцу русского человека и очень много шотландцев, как известно, творили русскую историю».

«Шотландские танцы - это веселье, радость, музыка. То, что я люблю, не только мое хобби, но и стиль жизни».

«Я жду много весёлых танцев, массу положительных эмоций. Сегодня у нас уже были мастер-классы, мы нон-стопом танцуем, танцуем и танцуем».

«Каждое лето я хожу в танцевальную школу в Сент-Андрюс, однажды встретила там русских людей, и они пригласили меня приехать в Россию, где шотландские танцы очень популярны. И вот, я приехала. Все очень воодушевлены, и танцуют очень хорошо. И я очень удивлена, как много русских увлекаются шотландскими танцами».

В библиотеке имени Герцена прошел традиционный Шотландский бал. Его главной изюминкой стали аутентичные уроки танцев под руководством Джейн Макинтош, которая впервые приехала в Киров из Шотландии.Шотландские танцы давно стали интернациональными, они популярны буквально на всех континентах. Но когда на бал приезжает человек из Великобритании, да к тому же сертифицированный преподаватель королевского сообщества Шотландских танцев - это настоящий подарок для всех гостей библиотеки. Джейн Макинтош в России четвертый раз, а в нашем городе впервые.Клетчатый рисунок на шерстяной материи, символизирующий принадлежность к тому или иному шотландскому клану, юноши в килтах, прекрасные дамы в изящных платьях. По самым приблизительным подсчетам, в мире сейчас существует порядка пяти тысяч шотландских Country-танцев и количество их со временем только растет. Их сочиняют к праздникам, дарят в качестве подарков на дни рождения и свадьбы, приурочивают к знаменательным датам.Достаточно вспомнить шотландца Якова Брюса, сподвижника Петра Первого, кстати, поэт известный серебряного века Валерий Брюсов - его прямой потомок. Любят у нас и стихи Роберта Бернса, талантливые переводы Самуила Маршака сделали его поэзию родной для русского читателя. Для современного мира вообще характерен большой интерес ко всему шотландскому, начиная от кухни, заканчивая музыкой, искусством и литературой.На шотландский бал в этот раз приехали гости и из других российских городов, например из Набережных Челнов.Появление гостьи из Шотландии в Кирове, конечно, неслучайно. Джейн рассказала историю о том, как и кто пригласил её в наш город.Желающих потанцевать под живую музыку старинные шотландские танцы было так много, что в большом читальном зале библиотеки стало немного тесно. Шотландские балы в герценке - мероприятие традиционное, и каждый год организаторы готовят для гостей какой-то сюрприз. Так дважды на балах был настоящий волынщик, был и оркестр с живой музыкой и конечно, почти на каждый из шотландских балов приезжают гости из-за границы.