Выставка "По Вятскому краю" в Кировском зоологическом музее
Оказывается, в Кировской области можно найти ювелирное сырье для поделок - это пещерный оникс, агаты и не только. Тайны природы родного уголка раскрывается выставка "По Вятскому краю".
ЛЮДМИЛА КОШМАРЮК, ДИРЕКТОР МБУ "КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ":
«Автор выставки - Евгений Ворончихин. Он краевед, заслуженный учитель России и автор двухтомного путеводителя "По Вятскому краю". Там представлены маршруты по памятникам природы нашего края».
Результат путешествий - больше сотни фотографий и геологических образцов. Все представлено на выставке. По словам автора, это далеко не все его находки. Поэтому в планах - расширить экспозицию.
ЕВГЕНИЙ ВОРОНЧИХИН, СОТРУДНИК МБУ "КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ":
«Здесь представлены известные кировчанам места, так и нет. Например, Глекмашорка - уникальное место для Кировской области».
Даже геологи удивляются Глекмашорке: здесь на поверхности находятся вещи, которые обычно встречаются под землей. Из древних находок - бивень мамонта, зуб шерстистого носорога, раковины, которым примерно 300 миллионов лет. Узнать больше о природе Кировской области можно на выставке "По Вятскому краю" В Городском зоологическом музее до конца февраля.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!