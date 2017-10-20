Выставка "По Вятскому краю" в Кировском зоологическом музее

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Бивень мамонта, зуб носорога, древние раковины и другие уникальные экспонаты представлены на выставке "По Вятскому краю" в Кировском зоологическом музее.Оказывается, в Кировской области можно найти ювелирное сырье для поделок - это пещерный оникс, агаты и не только. Тайны природы родного уголка раскрывается выставка "По Вятскому краю".Результат путешествий - больше сотни фотографий и геологических образцов. Все представлено на выставке. По словам автора, это далеко не все его находки. Поэтому в планах - расширить экспозицию.Даже геологи удивляются Глекмашорке: здесь на поверхности находятся вещи, которые обычно встречаются под землей. Из древних находок - бивень мамонта, зуб шерстистого носорога, раковины, которым примерно 300 миллионов лет. Узнать больше о природе Кировской области можно на выставке "По Вятскому краю" В Городском зоологическом музее до конца февраля.