Выставка "Сквозь поэзию зимы" в музее "Вятских народных художественных промыслов"

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В музее "Вятских народных художественных промыслов" сегодня можно посетить выставку под поэтичным названием "Сквозь поэзию зимы". С творчеством наших кружевниц и живописцев уже познакомился Иван Швецов.Зимняя красота - сказка солнца и снега, её воспевают поэты, музыканты, художники, искусно воплощают мастера декоративного искусства, а в особенности - кружевницы. Выставка "Сквозь поэзию зимы" предлагает погрузиться в кружевную сказку, где рукотворные шедевры ни в чем не уступают узорам, которые порой оставляет на окнах мороз.Есть на выставке и 2 картины Инны Широковой, они помогают создать новогоднюю атмосферу. Представлены также работы известных на всю страну кружевниц, представителей знаменитой школы кукарского кружева.Контраст этой удивительной зимней сказке - сам выставочный зал: из-за старой текущей крыши на глазах портится объект культуры федерального значения.Приказная изба простояла 300 с лишним лет, это одно из первых каменных зданий в нашем городе. Но с момента последнего капитального ремонта прошло больше 40 лет.