Выставка "Сквозь поэзию зимы" в музее "Вятских народных художественных промыслов"
Зимняя красота - сказка солнца и снега, её воспевают поэты, музыканты, художники, искусно воплощают мастера декоративного искусства, а в особенности - кружевницы. Выставка "Сквозь поэзию зимы" предлагает погрузиться в кружевную сказку, где рукотворные шедевры ни в чем не уступают узорам, которые порой оставляет на окнах мороз.
ГАЛИНА ГУЗЛАЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ВЯТСКИХ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«На выставке представлены работы известных вятских кружевниц».
Есть на выставке и 2 картины Инны Широковой, они помогают создать новогоднюю атмосферу. Представлены также работы известных на всю страну кружевниц, представителей знаменитой школы кукарского кружева.
Контраст этой удивительной зимней сказке - сам выставочный зал: из-за старой текущей крыши на глазах портится объект культуры федерального значения.
ГАЛИНА ГУЗЛАЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ВЯТСКИХ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Здание находится в весьма плачевном состоянии. И не только для экспонатов это вредно, но и для сотрудников».
Приказная изба простояла 300 с лишним лет, это одно из первых каменных зданий в нашем городе. Но с момента последнего капитального ремонта прошло больше 40 лет.
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