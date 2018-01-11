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Новости / Культура

В Кирове проходит фестиваль хоровых капелл мальчиков "Святки на Вятке"

Сегодня, 10:21 | Просмотров: 124 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В Кирове проходит уникальный фестиваль хоровых капелл мальчиков "Святки на Вятке". В наш город съехались больше 300 юных вокалистов из нескольких регионов страны.

Хоровой фестиваль «Святки в Вятке» для нашего города - это еще один этап возрождения замечательных традиций, которыми так богата музыкальная культура Вятки.
 
 
Инициатива проведения этого уникального хорового праздника принадлежит Детской школе искусств № 11, ведь на базе этого учреждения вот уже 20 лет работает известный в нашем регионе коллектив - Хоровая капелла мальчиков и юношей «Соловушки Вятки», в котором занимается 170 мальчиков.

В Кирове проходит фестиваль хоровых капелл мальчиков "Святки на Вятке"МАРИНА ИСУПОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В Кирове богатая хоровая культура и если немного похвастаться, то сводный муниципальный детский хор был создан даже раньше российского. И то, что появился ещё один фестиваль хоров мальчиков, я думаю, что это не случайно»

018 год для коллектива - юбилейный. Идея отметить свое 20-летие в кругу коллег-единомышленников и друзей по хоровому творчеству принадлежит руководителю капеллы, заслуженному работнику культуры Кировской области Георгию Михайловичу Антакову.

Помимо кировских хоровых коллективов мальчиков, а их в нашем городе пять, на праздник приедут коллективы из Челябинска и Нижнего Новгорода. Всего на сцене выступали больше 300 вокалистов, они исполнили около 80 произведений: от средневековых кантов и православных песнопений до русских народных песен, джазовых композиций и популярных песен из советских кинофильмов.

ИРИНА ЛУНИНА, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ №11 Г. КИРОВА:
«Голоса мальчиков-дисканты они до ломки голосовой, которая происходит в определённом возрасте. Они обладают уникальными тембрами, которыми не обладают девочки. Это было испокон веков. Это было в средние века при костёлах, при храмах пели именно хоры мальчиков и их звучание оно особенное, особенно красивое».

В рамках хорового марафона состоятся три благотворительных концерта: 9 января в 18 часов библиотеке им. А.И. Герцена , 10 января в 11:00 в Вятском художественном музее имени Васнецовых и 10 января в 18:00 в Вятском колледже культуры.


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