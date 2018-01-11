В Кирове проходит фестиваль хоровых капелл мальчиков "Святки на Вятке"

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Хоровой фестиваль «Святки в Вятке» для нашего города - это еще один этап возрождения замечательных традиций, которыми так богата музыкальная культура Вятки.

В Кирове проходит уникальный фестиваль хоровых капелл мальчиков "Святки на Вятке". В наш город съехались больше 300 юных вокалистов из нескольких регионов страны.Инициатива проведения этого уникального хорового праздника принадлежит Детской школе искусств № 11, ведь на базе этого учреждения вот уже 20 лет работает известный в нашем регионе коллектив - Хоровая капелла мальчиков и юношей «Соловушки Вятки», в котором занимается 170 мальчиков.018 год для коллектива - юбилейный. Идея отметить свое 20-летие в кругу коллег-единомышленников и друзей по хоровому творчеству принадлежит руководителю капеллы, заслуженному работнику культуры Кировской области Георгию Михайловичу Антакову.Помимо кировских хоровых коллективов мальчиков, а их в нашем городе пять, на праздник приедут коллективы из Челябинска и Нижнего Новгорода. Всего на сцене выступали больше 300 вокалистов, они исполнили около 80 произведений: от средневековых кантов и православных песнопений до русских народных песен, джазовых композиций и популярных песен из советских кинофильмов.В рамках хорового марафона состоятся три благотворительных концерта: 9 января в 18 часов библиотеке им. А.И. Герцена , 10 января в 11:00 в Вятском художественном музее имени Васнецовых и 10 января в 18:00 в Вятском колледже культуры.