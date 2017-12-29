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Новости / Культура

Выставка Александра Веприкова и Николая Поликарпова в выставочном зале художественного музея

Сегодня, 12:03 | Просмотров: 121 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В выставочном зале художественного музея открылась выставка сразу двух известных кировских живописцев Александра Веприкова и Николая Поликарпова. На вернисаже побывала Альбина Самигуллина.

В разгар зимних холодов иногда хочется перенестись в лето, почувствовать запах цветов и касание теплого ветра. Всё это можно ощутить на себе, посетив выставку Александра Веприкова и Николая Поликарпова. Мастера живописи воспевают красоту родного края, помогают окунуться в атмосферу русской деревни и вспоминают строки Есенина.

- Я люблю тебя, родина кроткая, а за что - разгадать не могу.

На выставке представлено более шестидесяти произведений - от программных, знаковых до выполненных за последние пять лет. Это портреты, пейзажи, натюрморты, этюды, рисунки.
Для Александра Веприкова самой дорогой картиной является "Память".

Выставка Александра Веприкова и Николая Поликарпова в выставочном зале художественного музеяАЛЕКСАНДР ВЕПРИКОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ:
«Что нам больше всего дороже в жизни - это родительские заботы, память о родителях, как говорится, откуда мы начинаем - от самых истоков. Вот эта работа и посвящена моим истокам и моей памяти о родителях».

И излюбленная тема Александра Ивановича - образы родной земли - Уржума и его окрестностей во все времена года.

Выставка Александра Веприкова и Николая Поликарпова в выставочном зале художественного музеяАЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На очень многих работах Поликарпова мы можем наблюдать северную деревню, и это не удивительно, ведь Николай Изосимович родился в селе Полом Белохолуницкого района. Как говорит сам художник, что его родное село - это тихая родина, где было написано всё или почти всё, где было буйство глаз и половодье чувств».

Картины Николая Поликарпова наполнены теплом, светом и любовью.

Выставка Александра Веприкова и Николая Поликарпова в выставочном зале художественного музеяНИКОЛАЙ ПОЛИКАРПОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ:
«Я люблю писать деревню, я люблю бревна эти, нравятся эти углы домов, характерные по-своему дома: этот дом Федора - он разгильдяй, у него дом такой плохой; этот дом Федота - великолепный дом, чистый, облизанный весь».

Оба мастера живописи помогают и нам увидеть красоту окружающего мира.


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