Выставка Александра Веприкова и Николая Поликарпова в выставочном зале художественного музея

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В выставочном зале художественного музея открылась выставка сразу двух известных кировских живописцев Александра Веприкова и Николая Поликарпова. На вернисаже побывала Альбина Самигуллина.В разгар зимних холодов иногда хочется перенестись в лето, почувствовать запах цветов и касание теплого ветра. Всё это можно ощутить на себе, посетив выставку Александра Веприкова и Николая Поликарпова. Мастера живописи воспевают красоту родного края, помогают окунуться в атмосферу русской деревни и вспоминают строки Есенина.На выставке представлено более шестидесяти произведений - от программных, знаковых до выполненных за последние пять лет. Это портреты, пейзажи, натюрморты, этюды, рисунки.Для Александра Веприкова самой дорогой картиной является "Память".И излюбленная тема Александра Ивановича - образы родной земли - Уржума и его окрестностей во все времена года.Картины Николая Поликарпова наполнены теплом, светом и любовью.Оба мастера живописи помогают и нам увидеть красоту окружающего мира.