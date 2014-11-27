Хореографический ансамбль "Аленушка" принял участие во Всероссийском конкурсе "Русское Рождество в Санкт-Петербурге"

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Кировские танцоры встретили "Русское Рождество в Санкт-Петербурге". Хореографический ансамбль "Аленушка" принял участие в третьем Всероссийском конкурсе. С какими наградами вернулись ребята?Жюри Всероссийского конкурса в составе кировского хореографического ансамбля "Аленушка" прежде всего, порадовали юные танцоры. В современное время не часто встретишь юношей, увлеченных хореографией.Ансамбль "Аленушка" представил на конкурсе два танца: хоровод "Колокольчики".И задорный "Русский перепляс".Для кого-то из ребят это был первый опыт участия в состязании, а вот старшим уже есть с чем сравнить.В последние месяцы перед новым годом долгие репетиции, изнуряющая отработка движений, чтоб все было четко: ножки отлетали словно струнки, руки плавные, как крыло лебедушки и, конечно, располагающая улыбка. Их труды по достоинству оценили жюри конкурса, присудив коллективу звание лауреатов второй степени в номинации "народный танец".Помимо конкурсных испытаний, ребята посетили экскурсии культурной столицы. Остались в восторге от города и со слезами возвращались домой, несмотря на долгожданную победу.