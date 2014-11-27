Хореографический ансамбль "Аленушка" принял участие во Всероссийском конкурсе "Русское Рождество в Санкт-Петербурге"
Жюри Всероссийского конкурса в составе кировского хореографического ансамбля "Аленушка" прежде всего, порадовали юные танцоры. В современное время не часто встретишь юношей, увлеченных хореографией.
МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ УЧАСТНИК ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ "АЛЕНУШКА":
«Я с детства люблю танцевать. Я хорошо подстраиваюсь под ритм музыки, легко запоминаю танец. Это мое любимое занятие».
Ансамбль "Аленушка" представил на конкурсе два танца: хоровод "Колокольчики".
И задорный "Русский перепляс".
Для кого-то из ребят это был первый опыт участия в состязании, а вот старшим уже есть с чем сравнить.
ИРИНА ВЕЛИКАНОВА, УЧАСТНИЦА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ "АЛЕНУШКА":
«Этот конкурс был другой, иные конкуренты. Например, в Чехии было меньше танцевальных коллективов. Тут сильные соперники, но мы постарались и получили 2 место».
В последние месяцы перед новым годом долгие репетиции, изнуряющая отработка движений, чтоб все было четко: ножки отлетали словно струнки, руки плавные, как крыло лебедушки и, конечно, располагающая улыбка. Их труды по достоинству оценили жюри конкурса, присудив коллективу звание лауреатов второй степени в номинации "народный танец".
ИРИНА ТОРОЧКОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МБУДО "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "ФОЛЬКЛОРНАЯ" Г. КИРОВА:
«Члены жюри отметили хорошую манеру и культуру исполнения наших танцоров. Мы получили ценный совет по костюмам. Нам немного не хватило до победы конкурсного опыта. С нами было 8 детей, которые впервые участвовали в конкурсе, а двое даже впервые путешествовали поездом».
Помимо конкурсных испытаний, ребята посетили экскурсии культурной столицы. Остались в восторге от города и со слезами возвращались домой, несмотря на долгожданную победу.
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