Юная вокалистка из Кирова победила на конкурсе в Санкт-Петербурге
Подведены итоги Всероссийского конкурса «Рождественская сказка-2018», который проходил в северной столице в рамках Международного фестиваля «Золотая пальмира».
В состав конкурсантов, занимающихся различными видами творчества, вошли представители из Кирова, Мурманска, Оренбургской, Псковской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга.
Честь Кирова отстаивала ученица Лянгасовской детской школы искусств, стипендиат управления культуры администрации города Кирова Валентина Наумова.
Юная вокалистка покорила членов жюри, в состав которого вошли заслуженные деятели культуры и искусства Санкт-Петербурга и России, исполнением припевок и частушек.
Среди семидесяти участников конкурса в номинации «Народный вокал» Валентина набрала максимальное количество баллов и удостоилась звания лауреата I степени.
Фото admkirov.ru
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