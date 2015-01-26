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В Народной галерее ОДНТ открылась выставка работ Галины Стрелковой "Не только кистью". Картины, фотографии, произведения декоративно-прикладного творчества и другие грани таланта художницы - в репортаже Ивана Швецова.Галина Стрелкова - удивительно разносторонний мастер. Среди ее работ пейзажи, портреты, резьба по дереву, лепка из глины, валяние из шерсти, традиционный вятский костюм, плетеные пояса, живопись на птичьих перьях и многое другое. Глядя на эти шедевры, трудно представить , что в течении 20 лет их автор работал на приборостроительном заводе по специальности "Регулировщик радиоаппаратуры". Но талант сложно скрыть рутинной работой, особенно если любишь рисовать с детства.Галина Стрелкова - художник трудолюбивый и ищущий. Она неоднократно участвовала в живописных пленэрах, например в селе Рябово на родине художников Васнецовых, проводила мастер-классы в Подосиновце, участвовала в передвижных выставках.Поддержать мастерицу на открытие выставки приехал фольклорный коллектив, что неслучайно. В творчестве Галины Стрелковой отчетливо виден интерес к народным корням.Добавим, что выставка "Не только кистью" будет открыта в Народной галерее ОДНТ до 9 февраля.