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Новости / Культура

На Театральной площадки заработал новый сценический комплекс

Сегодня, 10:46 | Просмотров: 153 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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На Театральной площадки заработал новый сценический комплекс. Его качество оценили представители группы «Муниципального контроля» и городских учреждений культуры.
 
 
Для артистов «театр» начинается с гримерки, поэтому именно она оставила первые яркие впечатления о новом сценическом комплексе. При том, что на улице "минус", здесь достаточно тепло, не нужно кутаться в зимнюю одежду, и, что очень важно, просторно.

На Театральной площадки заработал новый сценический комплексМАРИНА МАРТЫНОВА, ДИРЕКТОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПОСЕЛКА ДОРОНИЧИ:
«Удобная комфортабельная гримерка, где можно переодеться не одному коллективу, попить чай, навести макияж. Для нас гримерка - это первое дело».

Отметим, что из гримерки артисты могут выйти на сцену с двух сторон. На всей поверхности комплекса уложено специальное резиновое покрытие, которое в пасмурную погоду и в условиях зимы исключает опасность поскользнуться.

На Театральной площадки заработал новый сценический комплексМАРИНА ИСУПОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Сцена капитальная, под сценой фундамент как для дома. Грузоподъемность сценической площадки 750 кг на квадратный метр. Здесь могут выступать хоры, оркестры».

Напомним, что новый сценический комплекс начал свою работу с 24 декабря. На этой площадке состоялось открытие главной новогодней елки города. К тому времени основные конструкции комплекса были установлены, а к началу января подрядчик завершил работы по обустройству гримерки. Работы у подрядчика «Муниципальный контроль» будет принимать при участии специалистов строительного надзора. Напомним, что весь комплекс работ подрядная организация планировала завершить 5 декабря, однако график был нарушен. В связи с чем, после окончательной приемки объекта заказчик планирует обратиться в суд и провести претензионную работу.


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