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На Театральной площадки заработал новый сценический комплекс. Его качество оценили представители группы «Муниципального контроля» и городских учреждений культуры.Для артистов «театр» начинается с гримерки, поэтому именно она оставила первые яркие впечатления о новом сценическом комплексе. При том, что на улице "минус", здесь достаточно тепло, не нужно кутаться в зимнюю одежду, и, что очень важно, просторно.Отметим, что из гримерки артисты могут выйти на сцену с двух сторон. На всей поверхности комплекса уложено специальное резиновое покрытие, которое в пасмурную погоду и в условиях зимы исключает опасность поскользнуться.Напомним, что новый сценический комплекс начал свою работу с 24 декабря. На этой площадке состоялось открытие главной новогодней елки города. К тому времени основные конструкции комплекса были установлены, а к началу января подрядчик завершил работы по обустройству гримерки. Работы у подрядчика «Муниципальный контроль» будет принимать при участии специалистов строительного надзора. Напомним, что весь комплекс работ подрядная организация планировала завершить 5 декабря, однако график был нарушен. В связи с чем, после окончательной приемки объекта заказчик планирует обратиться в суд и провести претензионную работу.