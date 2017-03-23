На Театральной площадки заработал новый сценический комплекс
МАРИНА МАРТЫНОВА, ДИРЕКТОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПОСЕЛКА ДОРОНИЧИ:
«Удобная комфортабельная гримерка, где можно переодеться не одному коллективу, попить чай, навести макияж. Для нас гримерка - это первое дело».
Отметим, что из гримерки артисты могут выйти на сцену с двух сторон. На всей поверхности комплекса уложено специальное резиновое покрытие, которое в пасмурную погоду и в условиях зимы исключает опасность поскользнуться.
МАРИНА ИСУПОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Сцена капитальная, под сценой фундамент как для дома. Грузоподъемность сценической площадки 750 кг на квадратный метр. Здесь могут выступать хоры, оркестры».
Напомним, что новый сценический комплекс начал свою работу с 24 декабря. На этой площадке состоялось открытие главной новогодней елки города. К тому времени основные конструкции комплекса были установлены, а к началу января подрядчик завершил работы по обустройству гримерки. Работы у подрядчика «Муниципальный контроль» будет принимать при участии специалистов строительного надзора. Напомним, что весь комплекс работ подрядная организация планировала завершить 5 декабря, однако график был нарушен. В связи с чем, после окончательной приемки объекта заказчик планирует обратиться в суд и провести претензионную работу.
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