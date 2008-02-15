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Новости / Культура

Выставка памяти нашего земляка великого оперного певца Александра Ведерникова

Сегодня, 12:41 | Просмотров: 126 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В краеведческом музее открылась выставка памяти нашего земляка великого оперного певца Александра Ведерникова. Как убедилась Альбина Самигуллина, на выставке можно увидеть не только вещи, которые принадлежали артисту, но и услышать его голос.

Народный артист СССР Александр Ведерников был солистом Большого театра, пел в концертных залах и лучших театрах Европы и Америки. Ему рукоплескал весь мир. При этом он всегда с любовью отзывался о родном крае и не один десяток лет проводил летний отпуск вместе со своей семьей на берегу близкой его сердцу Вятки.

Выставка памяти нашего земляка великого оперного певца Александра ВедерниковаЮЛИЯ ФРЕНКЕЛЬ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ КРАЕВЕДЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Он выступал и гастролировал по всему миру, стажировался в Ла-Скала в Милане, а миланская публика очень привередливая, если ей не нравится артист, то они свистят и возмущаются, а Ведерникова они встречали и принимали с любовью. Он выступал в Париже на сцене Гранд-Опера. Это действительно всемирное признание».

На выставке представлены редкие экспонаты, сохранившиеся в фондах музея: музыкальные пластинки с автографами певца, фотографии с концертов, репетиций, его личные письма и даже грим, который использовал оперный певец перед своими выступлениями.

Выставка памяти нашего земляка великого оперного певца Александра ВедерниковаАЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На выставке так же можно услышать и увидеть, как исполняются арии из оперы самим Александром Филипповичем Ведерниковым».

Особое место в экспозиции занимают рисунки, которые сделанные самим артистом.

ЮЛИЯ ФРЕНКЕЛЬ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ КРАЕВЕДЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Роли, которые для него были очень важны в его жизни - это роль Пимена из оперы Мусоргского "Борис Годунов" и роль фельдмаршала Кутузова в опере Прокофьева. И эти произведения настолько поразили его душу, что он своей рукой нарисовал свои собственные автопортреты в этих ролях».

Жизнь Александра Ведерникова была насыщенной, познакомиться с ней можно в краеведческом музее.


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