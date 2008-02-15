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В краеведческом музее открылась выставка памяти нашего земляка великого оперного певца Александра Ведерникова. Как убедилась Альбина Самигуллина, на выставке можно увидеть не только вещи, которые принадлежали артисту, но и услышать его голос.Народный артист СССР Александр Ведерников был солистом Большого театра, пел в концертных залах и лучших театрах Европы и Америки. Ему рукоплескал весь мир. При этом он всегда с любовью отзывался о родном крае и не один десяток лет проводил летний отпуск вместе со своей семьей на берегу близкой его сердцу Вятки.На выставке представлены редкие экспонаты, сохранившиеся в фондах музея: музыкальные пластинки с автографами певца, фотографии с концертов, репетиций, его личные письма и даже грим, который использовал оперный певец перед своими выступлениями.Особое место в экспозиции занимают рисунки, которые сделанные самим артистом.Жизнь Александра Ведерникова была насыщенной, познакомиться с ней можно в краеведческом музее.