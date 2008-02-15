Выставка памяти нашего земляка великого оперного певца Александра Ведерникова
Народный артист СССР Александр Ведерников был солистом Большого театра, пел в концертных залах и лучших театрах Европы и Америки. Ему рукоплескал весь мир. При этом он всегда с любовью отзывался о родном крае и не один десяток лет проводил летний отпуск вместе со своей семьей на берегу близкой его сердцу Вятки.
ЮЛИЯ ФРЕНКЕЛЬ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ КРАЕВЕДЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Он выступал и гастролировал по всему миру, стажировался в Ла-Скала в Милане, а миланская публика очень привередливая, если ей не нравится артист, то они свистят и возмущаются, а Ведерникова они встречали и принимали с любовью. Он выступал в Париже на сцене Гранд-Опера. Это действительно всемирное признание».
На выставке представлены редкие экспонаты, сохранившиеся в фондах музея: музыкальные пластинки с автографами певца, фотографии с концертов, репетиций, его личные письма и даже грим, который использовал оперный певец перед своими выступлениями.
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На выставке так же можно услышать и увидеть, как исполняются арии из оперы самим Александром Филипповичем Ведерниковым».
Особое место в экспозиции занимают рисунки, которые сделанные самим артистом.
ЮЛИЯ ФРЕНКЕЛЬ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ КРАЕВЕДЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Роли, которые для него были очень важны в его жизни - это роль Пимена из оперы Мусоргского "Борис Годунов" и роль фельдмаршала Кутузова в опере Прокофьева. И эти произведения настолько поразили его душу, что он своей рукой нарисовал свои собственные автопортреты в этих ролях».
Жизнь Александра Ведерникова была насыщенной, познакомиться с ней можно в краеведческом музее.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
12.01.2018