Кировские танцоры стали дважды лауреатами международного конкурса
Конкурс проходил в Санкт-Петербурге и собрал коллективы из разных городов и стран. Из девяти номинаций вятский коллектив стал лауреатом двух.
ОЛЬГА ЛОЖКИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА «ИМПЕРИЯ ТАНЦА»:
«Нам удалось завоевать 2 очень высоких звания — лауреаты первой степени, в номинации эстрадный танец, и в номинации театр танца. Номинаций было много, мы в принципе, из-за этого и выбрали этот конкурс, потому что представлены были не только 2-3-4 номинации, а их было, если я не ошибаюсь 9, и поэтому мы смогли привезти 4 номера, в двух номинациях разных».
ОЛЬГА ЛОЖКИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА «ИМПЕРИЯ ТАНЦА»:
«Готовились мы долго, готовились почти 4 месяца, очень волновались, очень старались. Везли большой реквизит с собой. Потому что один из номеров был танец шторм. Там 3 огромные бочки, Которые у нас не входят вообще ни в один вагон. Покупали специальные места и даже в эти места они не вошли. Поэтому наши доблестные родители их там всеми усилиями впихивали, а потом выпихивали».
Не меньше взрослых готовились и дети. Возраст участников коллектива разный от самых юных, до выпускников школ.
ПАВЕЛ ЗАГОСКИН:
«Очень долго этот танец танцуем и работаем над ним очень долго. Оттачиваем каждое движение. Победа заслуженная. Так как мы старались. Показывали город, коллектив наш».
АНАСТАСИЯ РУСАНОВА:
«Я занимаюсь 14 лет — это была не первая победа, у нас было очень много побед. Очень вообще все понравилось. Мы даже перетанцевали сами себя. Мы переживали очень сильно. Было очень трудно. Сильные коллективы были. Но мы справились».
Справились и принесли в коллекцию Империи танца еще два диплома и кубка, а их на стене репетиционного зала и так немало. В этом году коллективу исполняется 20 лет и сейчас дети готовятся к праздничному концерту.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
18.07.2017
Кировский коллектив школы-театра современного танца "Вечное движение" вновь завоевал Гран-При
09.02.2016
Хореографический коллектив "ТанцПространство" стал лауреатом Всероссийского фестиваля современного танца…
04.08.2014