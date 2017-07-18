Кировские танцоры стали дважды лауреатами международного конкурса

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И два из этих номеров принесли коллективу победу.

Вятский танцевальный коллектив стал дважды лауреатом международного конкурса Рождественский Петербург - в номинациях эстрадный танец и театр танца. С командой, прославившей наш город на всю страну, познакомилась Лариса Добриянова.Конкурс проходил в Санкт-Петербурге и собрал коллективы из разных городов и стран. Из девяти номинаций вятский коллектив стал лауреатом двух.Готовились долго: репетировали, продумывали оформление и собирали необычный для танцев реквизит.Не меньше взрослых готовились и дети. Возраст участников коллектива разный от самых юных, до выпускников школ.Справились и принесли в коллекцию Империи танца еще два диплома и кубка, а их на стене репетиционного зала и так немало. В этом году коллективу исполняется 20 лет и сейчас дети готовятся к праздничному концерту.