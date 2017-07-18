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Новости / Культура

Кировские танцоры стали дважды лауреатами международного конкурса

Сегодня, 10:45 | Просмотров: 194 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Вятский танцевальный коллектив стал дважды лауреатом международного конкурса Рождественский Петербург - в номинациях эстрадный танец и театр танца. С командой, прославившей наш город на всю страну, познакомилась Лариса Добриянова.

Конкурс проходил в Санкт-Петербурге и собрал коллективы из разных городов и стран. Из девяти номинаций вятский коллектив стал лауреатом двух.

Кировские танцоры стали дважды лауреатами международного конкурсаОЛЬГА ЛОЖКИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА «ИМПЕРИЯ ТАНЦА»:
«Нам удалось завоевать 2 очень высоких звания — лауреаты первой степени, в номинации эстрадный танец, и в номинации театр танца. Номинаций было много, мы в принципе, из-за этого и выбрали этот конкурс, потому что представлены были не только 2-3-4 номинации, а их было, если я не ошибаюсь 9, и поэтому мы смогли привезти 4 номера, в двух номинациях разных».

И два из этих номеров принесли коллективу победу.
 
 
Готовились долго: репетировали, продумывали оформление и собирали необычный для танцев реквизит.

ОЛЬГА ЛОЖКИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА «ИМПЕРИЯ ТАНЦА»:
«Готовились мы долго, готовились почти 4 месяца, очень волновались, очень старались. Везли большой реквизит с собой. Потому что один из номеров был танец шторм. Там 3 огромные бочки, Которые у нас не входят вообще ни в один вагон. Покупали специальные места и даже в эти места они не вошли. Поэтому наши доблестные родители их там всеми усилиями впихивали, а потом выпихивали».

Не меньше взрослых готовились и дети. Возраст участников коллектива разный от самых юных, до выпускников школ.

Кировские танцоры стали дважды лауреатами международного конкурсаПАВЕЛ ЗАГОСКИН:
«Очень долго этот танец танцуем и работаем над ним очень долго. Оттачиваем каждое движение. Победа заслуженная. Так как мы старались. Показывали город, коллектив наш».

Кировские танцоры стали дважды лауреатами международного конкурсаАНАСТАСИЯ РУСАНОВА:
«Я занимаюсь 14 лет — это была не первая победа, у нас было очень много побед. Очень вообще все понравилось. Мы даже перетанцевали сами себя. Мы переживали очень сильно. Было очень трудно. Сильные коллективы были. Но мы справились».

Справились и принесли в коллекцию Империи танца еще два диплома и кубка, а их на стене репетиционного зала и так немало. В этом году коллективу исполняется 20 лет и сейчас дети готовятся к праздничному концерту.


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