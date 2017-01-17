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Новости / Культура

Фестиваль искусств "Музыкальное содружество"

Сегодня, 17:49 | Просмотров: 105 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Кирове выбрали лучших юных музыкантов, которые смогут сыграть в дуэте с органом. За отборочным туром фестиваля искусств "Музыкальное содружество" наблюдала Юлия Шалаева.

Стихи Сергея Есенина узнаваемы даже в музыке. Народный инструмент домра с помощью трех струн способен передать весь драматизм есенинского стиха. Именно за эту душевность Софья Жданова и выбрала домру среди других музыкальных инструментов. Девушка репетировала романс целый год, чтобы потом удивить публику своим исполнением.

Фестиваль искусств "Музыкальное содружество"СОФЬЯ ЖДАНОВА, УЧЕНИЦА МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2 ПО КЛАССУ ДОМРА:
«Произведение написано Верой Городовской памяти Есенина. У этого поэта была непростая судьба. Здесь отражены два его стиха - "Не жалею, не зову, не плачу" и "Клен ты мой опавший"».

Софья, как и другие юные музыканты, участвует в фестивале искусств "Музыкальное содружество". Это не просто творческий конкурс, но и возможность для исполнителей сыграть в сопровождении органа. На каком инструменте играет ребенок, не имеет значение - главное талант. А таких на фестивале много. Ребята не только исполняют, но и сами сочиняют музыку, как например, юный композитор Александр Мокрецов.

Фестиваль искусств "Музыкальное содружество"АЛЕКСАНДР МОКРЕЦОВ, НАЧИНАЮЩИЙ КОМПОЗИТОР:
«У меня во сне музыка приходит. Просыпаюсь и быстрее сажусь за инструмент, потом развиваю эту идею».
 
 
Оценивают юных исполнителей профессиональные музыканты. Им предстоит отобрать двадцать лучших конкурсантов.

Фестиваль искусств "Музыкальное содружество"ИРИНА ЛУНИНА, ДИРЕКТОР "ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ №11" Г. КИРОВА:
«Победители конкурса будут выступать в органном зале в сопровождении органа. Ансамблевое музицирование очень привлекательно для музыкантов. Оно позволяет расширять свои творческие контакты и интересно не только взрослым музыкантам, но и детям».
 
 
После отборочного тура в течение недели будут проходить репетиции в органном зале. А 27 января состоится гала-концерт победителей. В дуэте с органом выступят вокалисты, пианисты, гитаристы, домристы, хоровые коллективы.


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