Фестиваль искусств "Музыкальное содружество"
Стихи Сергея Есенина узнаваемы даже в музыке. Народный инструмент домра с помощью трех струн способен передать весь драматизм есенинского стиха. Именно за эту душевность Софья Жданова и выбрала домру среди других музыкальных инструментов. Девушка репетировала романс целый год, чтобы потом удивить публику своим исполнением.
СОФЬЯ ЖДАНОВА, УЧЕНИЦА МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2 ПО КЛАССУ ДОМРА:
«Произведение написано Верой Городовской памяти Есенина. У этого поэта была непростая судьба. Здесь отражены два его стиха - "Не жалею, не зову, не плачу" и "Клен ты мой опавший"».
Софья, как и другие юные музыканты, участвует в фестивале искусств "Музыкальное содружество". Это не просто творческий конкурс, но и возможность для исполнителей сыграть в сопровождении органа. На каком инструменте играет ребенок, не имеет значение - главное талант. А таких на фестивале много. Ребята не только исполняют, но и сами сочиняют музыку, как например, юный композитор Александр Мокрецов.
АЛЕКСАНДР МОКРЕЦОВ, НАЧИНАЮЩИЙ КОМПОЗИТОР:
ИРИНА ЛУНИНА, ДИРЕКТОР "ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ №11" Г. КИРОВА:
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!