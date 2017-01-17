Фестиваль искусств "Музыкальное содружество"

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«У меня во сне музыка приходит. Просыпаюсь и быстрее сажусь за инструмент, потом развиваю эту идею».

«Победители конкурса будут выступать в органном зале в сопровождении органа. Ансамблевое музицирование очень привлекательно для музыкантов. Оно позволяет расширять свои творческие контакты и интересно не только взрослым музыкантам, но и детям».

В Кирове выбрали лучших юных музыкантов, которые смогут сыграть в дуэте с органом. За отборочным туром фестиваля искусств "Музыкальное содружество" наблюдала Юлия Шалаева.Стихи Сергея Есенина узнаваемы даже в музыке. Народный инструмент домра с помощью трех струн способен передать весь драматизм есенинского стиха. Именно за эту душевность Софья Жданова и выбрала домру среди других музыкальных инструментов. Девушка репетировала романс целый год, чтобы потом удивить публику своим исполнением.Софья, как и другие юные музыканты, участвует в фестивале искусств "Музыкальное содружество". Это не просто творческий конкурс, но и возможность для исполнителей сыграть в сопровождении органа. На каком инструменте играет ребенок, не имеет значение - главное талант. А таких на фестивале много. Ребята не только исполняют, но и сами сочиняют музыку, как например, юный композитор Александр Мокрецов.Оценивают юных исполнителей профессиональные музыканты. Им предстоит отобрать двадцать лучших конкурсантов.После отборочного тура в течение недели будут проходить репетиции в органном зале. А 27 января состоится гала-концерт победителей. В дуэте с органом выступят вокалисты, пианисты, гитаристы, домристы, хоровые коллективы.