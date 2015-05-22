Конкурс концертмейстеров в Нововятской детской школе искусств
ЕГОР ЧАЙНИКОВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ "ГАРМОНИЯ":
«Мне нравится играть с другими ребятами, прислушиваться к ним, придумывать что-то новое».
ДМИТРИЙ ЧАЙНИКОВ:
«Радуют успехи сына, еще есть, куда расти, много надо работать».
Воспитанники кировских музыкальных школ от 7 до 16 лет, а также их наставники соревновались в мастерстве аккомпанемента - одной из самых необычных, но очень важных музыкальных дисциплин.
ТАТЬЯНА ПОПОВА, ДИРЕКТОР НОВОВЯТСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ:
«Снова, как и раньше, когда мы учились, появился предмет "концертмейстерский класс", это очень важно и очень интересно, потому что мы знаем, что есть оперные певцы, которые выступают с симфоническими оркестрами, но есть у них и камерный класс, где выступают солисты именно с концертмейстером-пианистом, то есть, мы готовим себе смену».
Даша Лестова и Катя Обухова перед конкурсами и концертами репетируют каждый день. И сейчас уже с уверенностью говорят, что хорошо понимают друг друга.
ДАРЬЯ ЛЕСТОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ "ГАРМОНИЯ":
«Мы играли вместе года три назад, потом был перерыв, сейчас снова играем вместе, очень приятно, нравится вместе играть».
Конкурс концертмейстеров необычен тем, что в нем главное - умение пианиста-аккомпаниатора быть чутким партнером в инструментальном ансамбле. Опытный концертмейстер - это надежная опора для любого солиста.
Каждый участник конкурса исполнил по два разнохарактерных произведения. Оценивали выступления ведущие музыканты города.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
23.01.2018
Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.
22.01.2018