Конкурс концертмейстеров в Нововятской детской школе искусств

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Юные пианисты показали свои умения в мастерстве аккомпанемента. В Нововятской детской школе искусств состоялся межрайонный конкурс концертмейстеров «Гармония».Егор Чайников признается, что всегда нервничает перед выступлением, но как только начинает играть, о волнении забывает. Мальчик растет в музыкальной семье. Поэтому и осваивать инструмент начал рано. Любит и классическую, и современную музыку. И больше всего юного пианиста привлекает игра в ансамбле.Воспитанники кировских музыкальных школ от 7 до 16 лет, а также их наставники соревновались в мастерстве аккомпанемента - одной из самых необычных, но очень важных музыкальных дисциплин.Даша Лестова и Катя Обухова перед конкурсами и концертами репетируют каждый день. И сейчас уже с уверенностью говорят, что хорошо понимают друг друга.Конкурс концертмейстеров необычен тем, что в нем главное - умение пианиста-аккомпаниатора быть чутким партнером в инструментальном ансамбле. Опытный концертмейстер - это надежная опора для любого солиста.Каждый участник конкурса исполнил по два разнохарактерных произведения. Оценивали выступления ведущие музыканты города.