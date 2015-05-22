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Новости / Культура

Конкурс концертмейстеров в Нововятской детской школе искусств

Сегодня, 15:18 | Просмотров: 116 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Юные пианисты показали свои умения в мастерстве аккомпанемента. В Нововятской детской школе искусств состоялся межрайонный конкурс концертмейстеров «Гармония».
 
 
Егор Чайников признается, что всегда нервничает перед выступлением, но как только начинает играть, о волнении забывает. Мальчик растет в музыкальной семье. Поэтому и осваивать инструмент начал рано. Любит и классическую, и современную музыку. И больше всего юного пианиста привлекает игра в ансамбле.

Конкурс концертмейстеров в Нововятской детской школе искусствЕГОР ЧАЙНИКОВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ "ГАРМОНИЯ":
«Мне нравится играть с другими ребятами, прислушиваться к ним, придумывать что-то новое».

Конкурс концертмейстеров в Нововятской детской школе искусствДМИТРИЙ ЧАЙНИКОВ:
«Радуют успехи сына, еще есть, куда расти, много надо работать».

Воспитанники кировских музыкальных школ от 7 до 16 лет, а также их наставники соревновались в мастерстве аккомпанемента - одной из самых необычных, но очень важных музыкальных дисциплин.

Конкурс концертмейстеров в Нововятской детской школе искусствТАТЬЯНА ПОПОВА, ДИРЕКТОР НОВОВЯТСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ:
«Снова, как и раньше, когда мы учились, появился предмет "концертмейстерский класс", это очень важно и очень интересно, потому что мы знаем, что есть оперные певцы, которые выступают с симфоническими оркестрами, но есть у них и камерный класс, где выступают солисты именно с концертмейстером-пианистом, то есть, мы готовим себе смену».

Даша Лестова и Катя Обухова перед конкурсами и концертами репетируют каждый день. И сейчас уже с уверенностью говорят, что хорошо понимают друг друга.

Конкурс концертмейстеров в Нововятской детской школе искусствДАРЬЯ ЛЕСТОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ "ГАРМОНИЯ":
«Мы играли вместе года три назад, потом был перерыв, сейчас снова играем вместе, очень приятно, нравится вместе играть».

Конкурс концертмейстеров необычен тем, что в нем главное - умение пианиста-аккомпаниатора быть чутким партнером в инструментальном ансамбле. Опытный концертмейстер - это надежная опора для любого солиста.

Каждый участник конкурса исполнил по два разнохарактерных произведения. Оценивали выступления ведущие музыканты города.


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