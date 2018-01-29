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Новости / Культура

Выставка "Я знаю силу слов..." в музее Грина

Сегодня, 10:37 | Просмотров: 24 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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С вятскими страницами из жизни известных литераторов сегодня можно познакомиться на выставке "Я знаю силу слов..." в музее Грина. Экспозиция посвящена юбилейным датам Максима Горького, Демьяна Бедного и Владимира Маяковского.

Спектакли по произведениям Горького всегда становились главными событиями театральных сезонов в Вятке. Особенным успехом пользовались постановки пьесы «На дне». Премьера состоялась в 1903 году, и впоследствии театр не раз обращался к ней. Причем, в вятском театре все труппы следовали установленному Московским Художественным театром образцу. А зрители неизменно почти полностью заполняли зал, особенно много приходило учащейся молодежи. Сам же Горький тоже побывал в нашем городе летом 1894 года, и вышло это случайно.

Выставка "Я знаю силу слов..." в музее ГринаТАТЬЯНА ЗАГВОЗДКИНА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Он собирался ехать из Нижнего Новгорода в Пермь, и в Мотовилихе, недалеко от Вятки, подвернул ногу и, кроме того, потерял деньги, ему ничего не оставалось делать, как приехать в Вятку, где были у него друзья».

И спустя 40 лет после посещения Вятки Максим Горький задумал создать драматический цикл о дореволюционной России.

ТАТЬЯНА ЗАГВОЗДКИНА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Мы знаем, что у него есть пьеса "Егор Булычев и другие", посвященная купцу, и как показали исследователи, прототипом его является Тихон Булычев - "хозяин реки Вятки" - слова Горького, причем, Горький посвятил ему и очерк».

Одним из ярких событий в истории города стал приезд в Вятку Владимира Маяковского. Поэт совершал масштабный гастрольный тур по СССР, и в феврале 1928 года прошли три его выступления, причем, одно, незапланированное, - в пединституте, по инициативе местных молодых литераторов. На пике поэтической славы был в те годы и "певец пролетарской революции" Демьян Бедный. В 1930-м по приглашению профсоюза кожевников он побывал в цехах кожзаводов Вятки и был потрясен ужасными условиями труда. А на встрече с рабочими не оказалось никого из партийного начальства.

ТАТЬЯНА ЗАГВОЗДКИНА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Демьян Бедный спросил, где же они, они, говорят, ушли в кинематограф, Демьян Бедный был очень этим раздосадован, поэтому сказал, что Вятка произвела на него ужасное впечатление, хотел сразу же уехать, но еще на день задержался и тоже выступил в пединституте, и у него впечатление сгладилось, он сказал, когда я вижу ваши красивые молодые лица, я верю, что "Вятка не пустое место на пустом месте", как я сначала сказал».

На выставке "Я знаю силу слов..." постарались воссоздать атмосферу Советской России 20-30 годов и представили редкие документы из фондов кировских музеев, архивов, театров и библиотек.


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