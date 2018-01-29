Выставка "Я знаю силу слов..." в музее Грина

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С вятскими страницами из жизни известных литераторов сегодня можно познакомиться на выставке "Я знаю силу слов..." в музее Грина. Экспозиция посвящена юбилейным датам Максима Горького, Демьяна Бедного и Владимира Маяковского.Спектакли по произведениям Горького всегда становились главными событиями театральных сезонов в Вятке. Особенным успехом пользовались постановки пьесы «На дне». Премьера состоялась в 1903 году, и впоследствии театр не раз обращался к ней. Причем, в вятском театре все труппы следовали установленному Московским Художественным театром образцу. А зрители неизменно почти полностью заполняли зал, особенно много приходило учащейся молодежи. Сам же Горький тоже побывал в нашем городе летом 1894 года, и вышло это случайно.И спустя 40 лет после посещения Вятки Максим Горький задумал создать драматический цикл о дореволюционной России.Одним из ярких событий в истории города стал приезд в Вятку Владимира Маяковского. Поэт совершал масштабный гастрольный тур по СССР, и в феврале 1928 года прошли три его выступления, причем, одно, незапланированное, - в пединституте, по инициативе местных молодых литераторов. На пике поэтической славы был в те годы и "певец пролетарской революции" Демьян Бедный. В 1930-м по приглашению профсоюза кожевников он побывал в цехах кожзаводов Вятки и был потрясен ужасными условиями труда. А на встрече с рабочими не оказалось никого из партийного начальства.На выставке "Я знаю силу слов..." постарались воссоздать атмосферу Советской России 20-30 годов и представили редкие документы из фондов кировских музеев, архивов, театров и библиотек.