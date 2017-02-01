Выставка работ Николая Жукова в Доме-музее Салтыкова-Щедрина

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Сегодня в Доме-музее Салтыкова-Щедрина можно увидеть картины художника Николая Жукова, автора множества трогательных детских портретов и иллюстраций к книгам.Рисованием Николай Жуков увлекся еще в детстве, художественное образование он получил в Саратовском художественном училище имени Боголюбова, но до этого часть его жизни была связана и с нашим городом.Выставка приурочена к 110-летию со дня рождения художника.Жуков любил писать лица детей, ему удается передать непосредственные эмоции ребенка, матери, атмосферу семейного тепла и уюта. В советские годы многие художники писали и вождей мирового пролетариата, эта участь не миновала и Жукова, но мало у кого получалось делать такие живые и человечные портреты.Жуков написал иллюстрации к книге "Повесть о настоящем человеке и создал ряд агитационных плакатов военного времени. В годы Великой отечественной войны он служил фронтовым художником в редакции армейской газеты и работал корреспондентом газеты "Правда". Выставка вызовет интерес посетителей разного возраста, интересующихся историей и искусством России прошлого века.