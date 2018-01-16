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Историю музыкальной культуры Вятского края можно проследить в новом проекте краеведческого музея. Выставка "От Шаляпина до современности" представляет музыкальное и вокальное искусство земляков с конца 19-го века и до наших дней.Композиторы и дирижёры, оперные певцы и современные музыканты. Их творчество неразрывно связано с историей вятского края, его музыкальной культурой.Впервые выставочный проект объединяет музыку разных лет и направлений: сохраняющую классические тенденции и смелую, богатую на эксперименты современную музыкальную культуру. Большое влияние на мировое вокальное искусство оказал Федор Иванович Шаляпин. Прославили наш город и первый вятский композитор Владимир Сенилов, и Игорь Казенин, чьё имя носит колледж музыкального искусства. Отдельный раздел выставки посвящается памяти оперного певца, солиста Большого театра, народного артиста СССР Александра Ведерникова. Многие экспонаты были подарены музею им лично.Особенность выставки "От Шаляпина до современности" в том, что она объединила экспонаты из фондов музея и семейных коллекций, подготовить её помогали Вятская филармония, колледж имени Казенина и первая музыкальная школа.