Выставка "От Шаляпина до современности"
ИРИНА ВАРЛАМОВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Музей очень благодарен родным и близким Соломона Борисовича Сахара за предоставленные экспонаты. Наверное, самое дорогое для каждого музыканта - это его инструмент, легендарная скрипка маэстро, памятные медали победы в Великой Отечественной войне, значки лауреатов, его книги с автографами».
Впервые выставочный проект объединяет музыку разных лет и направлений: сохраняющую классические тенденции и смелую, богатую на эксперименты современную музыкальную культуру. Большое влияние на мировое вокальное искусство оказал Федор Иванович Шаляпин. Прославили наш город и первый вятский композитор Владимир Сенилов, и Игорь Казенин, чьё имя носит колледж музыкального искусства. Отдельный раздел выставки посвящается памяти оперного певца, солиста Большого театра, народного артиста СССР Александра Ведерникова. Многие экспонаты были подарены музею им лично.
ИРИНА ВАРЛАМОВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Александр Филиппович мечтал стать художником, у него сложилась карьера оперного певца, но он всю жизнь рисовал, никогда не расставался с красками, даже грим для спектаклей себе накладывал сам, у нас можно видеть две его акварельные работы - автопортреты в ролях, а также фотографии и книги с его личными автографами».
Особенность выставки "От Шаляпина до современности" в том, что она объединила экспонаты из фондов музея и семейных коллекций, подготовить её помогали Вятская филармония, колледж имени Казенина и первая музыкальная школа.
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