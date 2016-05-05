Обитатели тропических джунглей скоро "поселятся" в зоологическом музее
Кустарниковая кукушка - "кокиль" с необычайно длинным хвостом в отличие от других видов самостоятельно строит гнездо и высиживает потомство. На выставке можно будет познакомиться и с другими пернатыми, обитающими в тропических широтах Азии.
РУСЛАН ГИЛЬМУТДИНОВ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПОЗИЦИОННОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИРОВСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Это рогоклюв, такая цветастая птичка, это родоначальник всех воробьиных птиц.
Такие контрасты мощные, везде различные расцветки, вот такие ушки интересные, в тропиках надо чем-то отличаться, поэтому все птицы, все звери имеют какие-то определенные особенности».
Еще один обитатель тропиков - бенгальский лори. А маленькую нектарницу считают колибри юго-восточной Азии. Из Мьянмы путешественники привезли также сувениры и предметы быта.
РУСЛАН ГИЛЬМУТДИНОВ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПОЗИЦИОННОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИРОВСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Вот как раз из бамбука делаются такие стаканчики, вот они идут, мачете срубают кусочек бамбука молодого, вот у них кружка, попили, выкинули».
Основу экономики Мьянмы составляет сельское хозяйство, здесь выращивают рис, чай, цитрусовые.
РУСЛАН ГИЛЬМУТДИНОВ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПОЗИЦИОННОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИРОВСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
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