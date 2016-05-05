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Новости / Культура

Обитатели тропических джунглей скоро "поселятся" в зоологическом музее

Сегодня, 15:06 | Просмотров: 106 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Обитатели тропических джунглей скоро "поселятся" в Кировском зоологическом музее. Сотрудники побывали в Бирме, которая называется сейчас Мьянмой, и готовят выставку об этой экзотической стране.

Кустарниковая кукушка - "кокиль" с необычайно длинным хвостом в отличие от других видов самостоятельно строит гнездо и высиживает потомство. На выставке можно будет познакомиться и с другими пернатыми, обитающими в тропических широтах Азии.

Обитатели тропических джунглей скоро "поселятся" в зоологическом музееРУСЛАН ГИЛЬМУТДИНОВ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПОЗИЦИОННОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИРОВСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Это рогоклюв, такая цветастая птичка, это родоначальник всех воробьиных птиц.
Такие контрасты мощные, везде различные расцветки, вот такие ушки интересные, в тропиках надо чем-то отличаться, поэтому все птицы, все звери имеют какие-то определенные особенности».

Еще один обитатель тропиков - бенгальский лори. А маленькую нектарницу считают колибри юго-восточной Азии. Из Мьянмы путешественники привезли также сувениры и предметы быта.

РУСЛАН ГИЛЬМУТДИНОВ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПОЗИЦИОННОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИРОВСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Вот как раз из бамбука делаются такие стаканчики, вот они идут, мачете срубают кусочек бамбука молодого, вот у них кружка, попили, выкинули».

Основу экономики Мьянмы составляет сельское хозяйство, здесь выращивают рис, чай, цитрусовые.

РУСЛАН ГИЛЬМУТДИНОВ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПОЗИЦИОННОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИРОВСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Урожай собирают женщины в основном и маленькие дети, и эту корзинку с огромным количеством различных плодов носят женщины вот таким образом, закрепляют и туда собирают».
 
 
Узнать больше об экзотической стране можно будет на выставке в зоологическом музее.


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