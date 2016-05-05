Обитатели тропических джунглей скоро "поселятся" в зоологическом музее

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«Урожай собирают женщины в основном и маленькие дети, и эту корзинку с огромным количеством различных плодов носят женщины вот таким образом, закрепляют и туда собирают».

Обитатели тропических джунглей скоро "поселятся" в Кировском зоологическом музее. Сотрудники побывали в Бирме, которая называется сейчас Мьянмой, и готовят выставку об этой экзотической стране.Кустарниковая кукушка - "кокиль" с необычайно длинным хвостом в отличие от других видов самостоятельно строит гнездо и высиживает потомство. На выставке можно будет познакомиться и с другими пернатыми, обитающими в тропических широтах Азии.Еще один обитатель тропиков - бенгальский лори. А маленькую нектарницу считают колибри юго-восточной Азии. Из Мьянмы путешественники привезли также сувениры и предметы быта.Основу экономики Мьянмы составляет сельское хозяйство, здесь выращивают рис, чай, цитрусовые.Узнать больше об экзотической стране можно будет на выставке в зоологическом музее.