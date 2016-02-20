Выставка "Вятская земля Аркадия Васнецова" в Вятском художественном музее

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К 160-летию со дня рождения младшего брата знаменитых художников Васнецовых в Вятском художественном музее открывается выставка "Вятская земля Аркадия Васнецова".Аркадий Михайлович - младший брат известных художников Васнецовых. Пятый сын в семье, казалось бы, он должен был остаться в тени своих братьев. Однако, ему удалось проложить свой тернистый путь к искусству.Здесь, как говорится, вся Вятка. На выставке представлено более 30 работ. Здесь и живопись, и графика - каждая из картин несет в себе свою, особую энергетику. Организаторы уверяют - это то, о чем не нужно рассказывать, это нужно увидеть.Произведения Николая Хохрякова, Алексея Князева, Дмитрия Сенникова и много других авторов, каждый из которых делится своим взглядом на облик Вятки в пейзажном, историческом и бытовом жанрах.В музее-усадьбе Николая Хохрякова ждут всех, кому близка художественная жизнь родного города и кто готов взглянуть на него глазами Аркадия Васнецова.