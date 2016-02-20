Выставка "Вятская земля Аркадия Васнецова" в Вятском художественном музее
Аркадий Михайлович - младший брат известных художников Васнецовых. Пятый сын в семье, казалось бы, он должен был остаться в тени своих братьев. Однако, ему удалось проложить свой тернистый путь к искусству.
ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА, МЕТОДИСТ ПО МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ НИКОЛАЯ ХОХРЯКОВА:
«Все помнят Виктора и Апполинария, Аркадий остается несправедливо забытым в тени, поэтому я сразу скажу, что на выставке работа Аркадия Михайловича Васнецова - его резное кресло, он столяр, резчик с художественным вкусом».
Здесь, как говорится, вся Вятка. На выставке представлено более 30 работ. Здесь и живопись, и графика - каждая из картин несет в себе свою, особую энергетику. Организаторы уверяют - это то, о чем не нужно рассказывать, это нужно увидеть.
ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА, МЕТОДИСТ ПО МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ НИКОЛАЯ ХОХРЯКОВА:
«Может быть, даже многие не видели пленэры, результаты пленэров, потому что каждый год проходят выставки пленэрных работ, а здесь лучшие работы из 10 лет, причем такие, которые связаны с жизнью Аркадия Михайловича».
Произведения Николая Хохрякова, Алексея Князева, Дмитрия Сенникова и много других авторов, каждый из которых делится своим взглядом на облик Вятки в пейзажном, историческом и бытовом жанрах.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Здесь как бы соединяется прошлое и настоящее. Настоящая Вятская земля показана в работах участников Всероссийских пленэров, которые не только бережно относились к васнецовским местам, но и попыталась сохранить традиции Николая Хохрякова и Аркадия Васнецова».
В музее-усадьбе Николая Хохрякова ждут всех, кому близка художественная жизнь родного города и кто готов взглянуть на него глазами Аркадия Васнецова.
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