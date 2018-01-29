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90 лет назад Вятка встречала поэта Владимира Маяковского

Вчера, 14:48 | Просмотров: 113 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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90 лет назад, в феврале 1928 года, в Вятку приехал один из самых известных поэтов начала 20 века Владимир Маяковский. Какие впечатления поэт сохранил о нашем городе?

К Маяковскому относились либо с обожанием, либо с неприязнью. Но никого этот поэт не оставлял равнодушным. Ещё при жизни его называли легендой. Он много гастролировал по стране и миру. И в феврале 28 года прибыл в Вятку.

90 лет назад Вятка встречала поэта Владимира МаяковскогоТАТЬЯНА ЗАГВОЗДКИНА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Ранним утром, когда приехал поезд Маяковский, выходя на вокзал, смотрит, что там стоят школьники, журналисты, учителя с цветами. Он думает, приехало, наверное, какое-то важное лицо. Он даже не догадывался, что это его встречают так».
 
 
Маяковский должен быть провести 2 выступления в старом, деревянном здании театра. Оба концерта прошли с огромным успехом. Но вятчанам показалось этого мало. Активная молодежь правильно посчитала, что больше такой поэт вряд ли приедет и не стала упускать шанс.

ТАТЬЯНА ЗАГВОЗДКИНА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Совершенно было не запланировано выступление. К Маяковскому приходят в номер студенты педагогического института. И Маяковский соглашается. В последний вечер он идёт в пединститут. Это было грандиозно. Там было яблоку негде упасть. Студенты, преподаватели».
 
 
Кроме того, что это выступление было не запланировано, так ещё к тому же было совершенно бесплатным. И больше походило на творческий вечер. Видимо эта атмосфера сильно запомнилась поэту.

ТАТЬЯНА ЗАГВОЗДКИНА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«В конце жизни его спросили, какой город вы вспоминаете с самым большим удовольствием. Он сказал Вятку. Проехавши пол Европы и Америку, весь Советский Союз он с такой теплотой вспоминал Вятку».
 
 
Маяковский говорил. Какой маленький город, а как много удовольствия. Более подробно о посещении поэтом Вятки можно узнать на выставке в музее Александра Грина. Там же много интересного о визитах в наш город ещё 2-х писателей. Максима Горького и Демьяна Бедного. Да и в целом можно погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи 20-х, 30-х годов прошлого века.


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