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Кировчане перелистали "Евгения Онегина". В канун Дня памяти Александра Пушкина в библиотеке, носящей имя поэта, отметили 185-летие выхода в свет полного издания романа.«Одни хвалят, другие бранят. И все - читают». Об "Онегине" написаны сотни критических работ, и переосмысление романа в стихах на все времена продолжается до сих пор. Для вятских любителей поэзии начался большой цикл мероприятий, посвященный памяти великого поэта."Евгений Онегин” — любимое детище Пушкина. Роман создавался в течение восьми лет. Им зачитывались в 19 веке, "Онегин" востребован и в веке 21-ом. История отвергнутой любви будет интересна и понятна всегда.Валерий Турундаев с детства неравнодушен к творчеству Александра Сергеевича. Мастер художественного слова, член "Литературной гостиной" не сомневается: Пушкин - это наше всё.Добавим, что Пушкинские дни в Кирове пройдут в течение всего года.