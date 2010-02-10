Кировчане перелистали "Евгения Онегина"
МАРИЯ САПОЖНИКОВА, ОРГАНИЗАТОР:
«Сегодня мы расскажем об этом романе, об его истории создания, о том, как нему отнеслись критики. Мы покажем отрывки из фильма-оперы "Евгений Онегин" 1958 года, а также сцены из мюзикла, который был поставлен не так давно, в 2015 году на сцене Петербургского театра».
"Евгений Онегин” — любимое детище Пушкина. Роман создавался в течение восьми лет. Им зачитывались в 19 веке, "Онегин" востребован и в веке 21-ом. История отвергнутой любви будет интересна и понятна всегда.
ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
«Классики, они и называются классиками, потому что на них всё строится и, наверное, мы подпитываемся, читая Пушкина, читая Лермонтова, читая всех наших классиков».
Валерий Турундаев с детства неравнодушен к творчеству Александра Сергеевича. Мастер художественного слова, член "Литературной гостиной" не сомневается: Пушкин - это наше всё.
ВАЛЕРИЙ ТУРУНДАЕВ:
«Ну, почему нужно знать таблицу умножения и периодическую систему Менделеева? Также и Пушкина надо знать».
Добавим, что Пушкинские дни в Кирове пройдут в течение всего года.
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