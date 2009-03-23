В Кирове прошел фестиваль-конкурс любителей народного творчества "ДушеГрея"

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«У нее корпус треугольный, три струны. Балалайка - необычный инструмент, звучит красиво».

- Домра нравится звучанием и техникой игры.

«Просто так дети в музыкальную школу не пойдут, нужно сходить самой в школу, поиграть, рассказать, увлечь и тогда ты набираешь себе класс».

«Шесть человек, которые оценивают конкурсантов. Это и преподаватели, балетмейстеры, заслуженные артисты».

Народные традиции возрождает фестиваль-конкурс "ДушеГрея". Он собрал в Кирове любителей народного творчества из разных регионов России.Каждый свободный уголок детской филармонии занят под репетицию. Музыканты перед выступлением, как спортсмены перед стартом, разогреваются и настраиваются, чтобы потом, на сцене выложиться в полную силу.Программа у участников свободная. Фестиваль "ДушеГрея" принимает любые произведения. Главное, чтобы инструменты были народные. Такие, как домра и балалайка.Фестиваль проходит второй год. Он носит всероссийский статус. Поэтому и география участников самая разная: Нижегородская, Новосибирская, Архангельская область, республика Коми, Удмуртия и конечно наша, Кировская область.Домра и балалайка и сегодня по-настоящему народные инструменты. Но чтобы ребенку их понять и полюбить, нужно время, а иногда и участие преподавателя.Фестиваль-конкурс народного творчества "ДушеГрея" оценивает компетентное жюри - это ведущие специалисты культуры и искусства России.Участники показали свое искусство не только в инструментальном жанре. В фестивали приняли участие солисты, хореографы, артисты народного театра. Победители стали звездами гала-концерта, который состоялся в ДК Космос 11 февраля.