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Новости / Культура

В Кирове прошел фестиваль-конкурс любителей народного творчества "ДушеГрея"

Сегодня, 12:04 | Просмотров: 0 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Народные традиции возрождает фестиваль-конкурс "ДушеГрея". Он собрал в Кирове любителей народного творчества из разных регионов России.

Каждый свободный уголок детской филармонии занят под репетицию. Музыканты перед выступлением, как спортсмены перед стартом, разогреваются и настраиваются, чтобы потом, на сцене выложиться в полную силу.

Программа у участников свободная. Фестиваль "ДушеГрея" принимает любые произведения. Главное, чтобы инструменты были народные. Такие, как домра и балалайка.

В Кирове прошел фестиваль-конкурс любителей народного творчества "ДушеГрея" ПАВЕЛ ОКОЛОВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА "ДУШЕГРЕЯ", Г.КИРОВО-ЧЕПЕЦК:
«У нее корпус треугольный, три струны. Балалайка - необычный инструмент, звучит красиво».
 
 
Фестиваль проходит второй год. Он носит всероссийский статус. Поэтому и география участников самая разная: Нижегородская, Новосибирская, Архангельская область, республика Коми, Удмуртия и конечно наша, Кировская область.

В Кирове прошел фестиваль-конкурс любителей народного творчества "ДушеГрея" ЕКАТЕРИНА СКРЯБИНА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА "ДУШЕГРЕЯ", Г.НОЛИНСК:
- Скажи, ты волнуешься перед выступлением?
- Всегда есть волнение перед выступлением.
- Почему ты выбрала домру?
- Домра нравится звучанием и техникой игры.
 
 
Домра и балалайка и сегодня по-настоящему народные инструменты. Но чтобы ребенку их понять и полюбить, нужно время, а иногда и участие преподавателя.

В Кирове прошел фестиваль-конкурс любителей народного творчества "ДушеГрея" ЕЛЕНА ИЦКОВИЧ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ Г.КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Просто так дети в музыкальную школу не пойдут, нужно сходить самой в школу, поиграть, рассказать, увлечь и тогда ты набираешь себе класс».
 
 
Фестиваль-конкурс народного творчества "ДушеГрея" оценивает компетентное жюри - это ведущие специалисты культуры и искусства России.

В Кирове прошел фестиваль-конкурс любителей народного творчества "ДушеГрея" СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ:
«Шесть человек, которые оценивают конкурсантов. Это и преподаватели, балетмейстеры, заслуженные артисты».
 
 
Участники показали свое искусство не только в инструментальном жанре. В фестивали приняли участие солисты, хореографы, артисты народного театра. Победители стали звездами гала-концерта, который состоялся в ДК Космос 11 февраля.


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