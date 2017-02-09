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Новости / Культура

В Кирове подвели итоги конкурса "Гуманитарная книга"

Вчера, 15:13 | Просмотров: 108 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове подвели итоги конкурса "Гуманитарная книга". Авторы и издатели Приволжского федерального округа вновь представили монографии, учебники и методические пособия на самые разные темы.

Лучшую научную книгу в регионе выбирают в 11-й раз. И конкурс уже перерос рамки окружного. В этом году представили свои труды также соискатели из Барнаула, Архангельска, Астрахани. Многие являются постоянными участниками.

В Кирове подвели итоги конкурса "Гуманитарная книга"ВАЛЕРИЙ МУСАТОВ, КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, УЧАСТНИК КОНКУРСА "ГУМАНИТАРНАЯ КНИГА" (Г. ОРЕЛ):
«С большим удовольствием приезжаю, как в родной дом, здесь у меня уже друзья, мне очень приятно здесь каждый год быть, в этом году на конкурс я посылал "Русский язык" 1 часть, эту книгу печатали в Москве, специально для университетов Крыма».

Больше ста изданий по самым разным темам. Среди номинаций - философия и право, демография и музейное дело, искусство и педагогика. Участвуют и научные коллективы, и детские сады, и вечерние школы. Высшая награда конкурса присуждена изданию Астраханского госуниверситета.

В Кирове подвели итоги конкурса "Гуманитарная книга"ИНГА ЧЕБОТАРЕВА, ЧЛЕН ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА "ГУМАНИТАРНАЯ КНИГА":
«"Культурная безопасность в условиях гетеротопии", очень серьезные проблемы раскрываются - нашей самоидентичности, влиянии культуры масс-медиа, как люди сегодня подвержены этому, утрате каких-то семейных ценностей, очень хорошая коллективная монография, и экспертное жюри отметило в этом году в категории Гран-при».

В целом конкурс "Гуманитарная книга" демонстрирует, как развивается научная мысль и издательская деятельность и в регионах Приволжского округа, и за его пределами.


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