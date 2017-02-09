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В Кирове подвели итоги конкурса "Гуманитарная книга". Авторы и издатели Приволжского федерального округа вновь представили монографии, учебники и методические пособия на самые разные темы.Лучшую научную книгу в регионе выбирают в 11-й раз. И конкурс уже перерос рамки окружного. В этом году представили свои труды также соискатели из Барнаула, Архангельска, Астрахани. Многие являются постоянными участниками.Больше ста изданий по самым разным темам. Среди номинаций - философия и право, демография и музейное дело, искусство и педагогика. Участвуют и научные коллективы, и детские сады, и вечерние школы. Высшая награда конкурса присуждена изданию Астраханского госуниверситета.В целом конкурс "Гуманитарная книга" демонстрирует, как развивается научная мысль и издательская деятельность и в регионах Приволжского округа, и за его пределами.