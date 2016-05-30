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Новости / Культура

Кировчан интересует дальнейшая судьба здания бывшей Вятской кунсткамеры

Вчера, 17:40 | Просмотров: 104 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Многих кировчан сегодня интересует дальнейшая судьба старинного здания в центре города, где ранее размещалась "Вятская кунсткамера". Уже несколько лет здание пустует и ветшает.

Здание бывшего музея «Вятская кунсткамера» расположено в историческом центре города, в типичном городском особняке XIX века, построенном в 1860 году, а в 1862 году купленном купцом Сениловым. В этом доме прошли детские годы известного вятского композитора и музыкального критика Владимира Сенилова (1875-1918). В настоящее время здание является памятником истории регионального значения. Музей покинул стены особняка в апреле 2015 года.

Кировчан интересует дальнейшая судьба здания бывшей Вятской кунсткамерыИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Для журналистов Вятская кунсткамера - особенное место. Здесь находилась интереснейшая постоянная экспозиция, и проходили самые разнообразные выставки, делать репортажи, о которых приходилось, наверное, каждому репортёру в городе. Здесь и я когда-то снимал свой первый в жизни сюжет, как сейчас помню, он был свадебных платьях первой волны женской эмансипации».

Сторонники продажи здания еще 2 года назад утверждали, что оно находится в плачевном состоянии, а бюджетных денег на ремонт не хватит. Продажа нужна для того, чтобы сохранить богатое и уникальное культурное наследие, очень богатое и уникальное. Вспомним слова Андрея Скального, занимавшего тогда пост министра культуры Кировской области.

Кировчан интересует дальнейшая судьба здания бывшей Вятской кунсткамерыАНДРЕЙ СКАЛЬНЫЙ, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (2015 - 2017):
«Мы не теряем объект культурного наследия, а наоборот, вплотную подошли к тому, чтобы привести его в надлежащее состояние. И сохранить для города, для нас с вами».
 
Какое будущее ждет вятскую кунсткамеру пока неясно. Одно известно точно - музея в стенах дома купца Сенилова нет уже 3 года. Деньги, вырученные от приватизации, могли бы быть направлены на реставрацию тех памятников архитектуры, которые остаются в госсобственности и остро нуждаются в ремонте. Но пока здание не используется и находится в запустении.

Добавим, что недавно в министерстве культуры региона сменилось руководство, и нас с вопросом, про дальнейшую судьбу здания бывшей Вятской кунсткамеры адресовали в министерство госимущества. Проблема эксплуатации старинных зданий весьма сложная и требует детальной проработки.


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