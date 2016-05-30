Кировчан интересует дальнейшая судьба здания бывшей Вятской кунсткамеры

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Многих кировчан сегодня интересует дальнейшая судьба старинного здания в центре города, где ранее размещалась "Вятская кунсткамера". Уже несколько лет здание пустует и ветшает.Здание бывшего музея «Вятская кунсткамера» расположено в историческом центре города, в типичном городском особняке XIX века, построенном в 1860 году, а в 1862 году купленном купцом Сениловым. В этом доме прошли детские годы известного вятского композитора и музыкального критика Владимира Сенилова (1875-1918). В настоящее время здание является памятником истории регионального значения. Музей покинул стены особняка в апреле 2015 года.Сторонники продажи здания еще 2 года назад утверждали, что оно находится в плачевном состоянии, а бюджетных денег на ремонт не хватит. Продажа нужна для того, чтобы сохранить богатое и уникальное культурное наследие, очень богатое и уникальное. Вспомним слова Андрея Скального, занимавшего тогда пост министра культуры Кировской области.Какое будущее ждет вятскую кунсткамеру пока неясно. Одно известно точно - музея в стенах дома купца Сенилова нет уже 3 года. Деньги, вырученные от приватизации, могли бы быть направлены на реставрацию тех памятников архитектуры, которые остаются в госсобственности и остро нуждаются в ремонте. Но пока здание не используется и находится в запустении.Добавим, что недавно в министерстве культуры региона сменилось руководство, и нас с вопросом, про дальнейшую судьбу здания бывшей Вятской кунсткамеры адресовали в министерство госимущества. Проблема эксплуатации старинных зданий весьма сложная и требует детальной проработки.