ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

14 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.7701
EURO: 71.1670
Погода в городе Кирове:
ночью:  -17...-15°C
утром:  -15...-13°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Сегодня Всемирный день радио

Вчера, 20:48 | Просмотров: 92 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сегодня Всемирный день радио. Праздник молодой: впервые его отметили в 2012 году. О его истории и актуальности в наши дни - расскажет Анастасия Кетько.

Дата празднования Всемирного дня радио - 13 февраля - выбрана не случайно. Именно в этот день 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН", станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных наций. И в 2011-ом году на Генеральной конференции ЮНЕСКО праздник приняли отмечать ежегодно.

Сегодня Всемирный день радиоГРИГОРИЙ ГЛЫЗИН, ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММ СЛУЖБЫ РАДИОВЕЩАНИЯ ГТРК "ВЯТКА":
«Конечно, любой праздник для нас - приятно. Но не стоит забывать, что нам, российским радийщикам, все-таки ближе 7 мая. В этот день Попов придумал радио. Это было в 1895 году».

И с тех пор радио продолжает завоевывать аудиторию. Несмотря на то, что конкуренция сейчас высокая в лице телевидения и интернета, радио не теряет своей актуальности и популярности. Оно максимально доступно для всех. Чаще всего именно по радио мы оперативно узнаем последние новости.

Ну а кировское областное радио - в числе медийных долгожителей. В этом году ему исполняется 90 лет.

ГРИГОРИЙ ГЛЫЗИН, ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММ СЛУЖБЫ РАДИОВЕЩАНИЯ ГТРК "ВЯТКА":
«Дата условная. Потому что сложно выяснить, где и когда заработала первая радиостанция, но считается - 28 год, Яранский уезд».
 
 
Сегодня новости и радиопередачи ГТРК "Вятка" можно услышать в эфире трех радиостанций: Радио России на волне 106,3; Маяк - 101,4 и Вести ФМ - 105,3. У каждой из них - своя многочисленная аудитория.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Рабочие места

Последние новости

В Кирове расследуют уголовное дело о мошенничестве с видеокартами для майнинга криптовалют.

18:36 13.02.2018


В Кирове расследуют уголовное дело о мошенничестве с видеокартами для майнинга криптовалют.

Житель Кирова ранил своего знакомого ножом и угнал автомобиль.

18:18 13.02.2018


Житель Кирова ранил своего знакомого ножом и угнал автомобиль.

В Арбажском районе сразу пять чиновников наказали за нечестный аукцион.

16:48 13.02.2018


В Арбажском районе сразу пять чиновников наказали за нечестный аукцион.

В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в мелком взяточничестве.

16:29 13.02.2018


В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в мелком взяточничестве.

Кировские ледолазы пополнили копилку своих международных наград.

16:10 13.02.2018


Кировские ледолазы пополнили копилку своих международных наград.

Кировские лыжницы завоевали серебро первенства России.

16:01 13.02.2018


Кировские лыжницы завоевали серебро первенства России.

Кировские гиревики блестяще выступили на всероссийских стартах.

15:56 13.02.2018


Кировские гиревики блестяще выступили на всероссийских стартах.

Все новости

Вести. Кировская область

Сегодня Всемирный день радио

20:48 13.02.2018


Сегодня Всемирный день радио

Коммунальные проблемы в деревне Ложкари Юрьянского района

20:47 13.02.2018


Коммунальные проблемы в деревне Ложкари Юрьянского района

В Кирове отметили 145-летие со дня рождения великого певца Федора Шаляпина

20:46 13.02.2018


В Кирове отметили 145-летие со дня рождения великого певца Федора Шаляпина

На улицах города продолжается борьба со снегом

20:45 13.02.2018


На улицах города продолжается борьба со снегом

Профсоюзы провели турнир по хоккею на снегу

17:43 13.02.2018


Профсоюзы провели турнир по хоккею на снегу

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

День радио на ГТРК «Вятка»

08.05.2009


День радио на ГТРК «Вятка»

Ровно год назад в эфире Вести ФМ вышли первые новости нашего региона

18.04.2017


Ровно год назад в эфире Вести ФМ вышли первые новости нашего региона

Об истории и сегодняшнем дне кировского радио

08.05.2015


Об истории и сегодняшнем дне кировского радио

С Днем радио!

07.05.2016


С Днем радио!

День радио

13.02.2013


День радио

Новые технологии на кировском областном радио

13.10.2008


Новые технологии на кировском областном радио

Популярные новости

Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

07.02.2018


Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

07.02.2018


В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

11.02.2018


В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

01.02.2018


Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

11.02.2018


МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх