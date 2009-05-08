Сегодня Всемирный день радио

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«Дата условная. Потому что сложно выяснить, где и когда заработала первая радиостанция, но считается - 28 год, Яранский уезд».

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