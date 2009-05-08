Сегодня Всемирный день радио
Дата празднования Всемирного дня радио - 13 февраля - выбрана не случайно. Именно в этот день 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН", станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных наций. И в 2011-ом году на Генеральной конференции ЮНЕСКО праздник приняли отмечать ежегодно.
ГРИГОРИЙ ГЛЫЗИН, ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММ СЛУЖБЫ РАДИОВЕЩАНИЯ ГТРК "ВЯТКА":
«Конечно, любой праздник для нас - приятно. Но не стоит забывать, что нам, российским радийщикам, все-таки ближе 7 мая. В этот день Попов придумал радио. Это было в 1895 году».
И с тех пор радио продолжает завоевывать аудиторию. Несмотря на то, что конкуренция сейчас высокая в лице телевидения и интернета, радио не теряет своей актуальности и популярности. Оно максимально доступно для всех. Чаще всего именно по радио мы оперативно узнаем последние новости.
Ну а кировское областное радио - в числе медийных долгожителей. В этом году ему исполняется 90 лет.
ГРИГОРИЙ ГЛЫЗИН, ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММ СЛУЖБЫ РАДИОВЕЩАНИЯ ГТРК "ВЯТКА":
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