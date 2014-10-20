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Новости / Культура

В Вятском художественном училище открылась выставка студенческих работ

Вчера, 13:29 | Просмотров: 116 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Вятском художественном училище открылась выставка студенческих работ.

Авторы работ - студентки вятского художественного училища имени Рылова Мария Кощурникова и Полина Шустова. 53 рисунка выполнены в разных техниках - здесь есть и карандашные наброски, и рисунки гелевой ручкой, и акварельные рисунки, линер, гуашь и даже монотипия.

В Вятском художественном училище открылась выставка студенческих работПОЛИНА ШУСТОВА, СТУДЕНТКА 4 КУРСА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА:
«Мы рисуем на улице, находим характерных людей, ходим на вокзал постоянно рисовать, потому что там встречаются интересные люди, ну и про природу не забываем».
 
Все рисунки были созданы в 2017 году, и сегодня с ними познакомили остальных студентов училища. Авторам приготовили необычно оформленные подарки.

В Вятском художественном училище открылась выставка студенческих работЕЛЕНА ОПАЛЕВА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА:
«Я держу подарок участникам - слиток золота. А на самом деле, это бумага для набросков, чтобы можно было всё время быть в работе».
 
Стопка набросков Клода Монэ, Вангога или Сезанна сейчас стоят целое состояние, поэтому сравнение бумаги со слитком золота не такое уж и странное. Это слиток золота в потенциале. Все популярные художники когда-то были начинающими и малоизвестными живописцами. А у студентов училища вся жизнь впереди и неизвестно еще как сложится их профессиональная карьера. Один из рисунков появился на свет в Петербурге, куда Полина Шустова приехала поступать в академию Штиглица и за час до экзамена вышла в парк порисовать, чтобы снять напряжение.

ПОЛИНА ШУСТОВА, СТУДЕНТКА 4 КУРСА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА:
«Была такая сцена в парке, люди играли в шахматы, ничего им было не нужно, даже мне предложили поиграть, но нужно было идти на экзамен».
 
Колорит выставке придают различные живописные и графические техники, которые дают зрителям возможность понять замысел работ: как живут студенты, что их ждет впереди, что их окружает. По мнению организаторов, экспозиция имеет большой образовательный и воспитательный потенциал и будет интересна подрастающему поколению.


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