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В Вятском художественном училище открылась выставка студенческих работ.Авторы работ - студентки вятского художественного училища имени Рылова Мария Кощурникова и Полина Шустова. 53 рисунка выполнены в разных техниках - здесь есть и карандашные наброски, и рисунки гелевой ручкой, и акварельные рисунки, линер, гуашь и даже монотипия.Все рисунки были созданы в 2017 году, и сегодня с ними познакомили остальных студентов училища. Авторам приготовили необычно оформленные подарки.Стопка набросков Клода Монэ, Вангога или Сезанна сейчас стоят целое состояние, поэтому сравнение бумаги со слитком золота не такое уж и странное. Это слиток золота в потенциале. Все популярные художники когда-то были начинающими и малоизвестными живописцами. А у студентов училища вся жизнь впереди и неизвестно еще как сложится их профессиональная карьера. Один из рисунков появился на свет в Петербурге, куда Полина Шустова приехала поступать в академию Штиглица и за час до экзамена вышла в парк порисовать, чтобы снять напряжение.Колорит выставке придают различные живописные и графические техники, которые дают зрителям возможность понять замысел работ: как живут студенты, что их ждет впереди, что их окружает. По мнению организаторов, экспозиция имеет большой образовательный и воспитательный потенциал и будет интересна подрастающему поколению.