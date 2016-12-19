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Новости / Культура

"Герценка" получит и новые книги, и новую печатную периодику.

Вчера, 15:18 | Просмотров: 111 | Версия для печати
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В министерстве культуры Кировской области прокомментировали ситуацию с финансированием подписки для областной научной библиотеки им. Герцена.
 
В ряде СМИ появилась информация о том, что в этом году библиотека останется без новых книжных поступлений.
 
По сообщению министерства культуры, финансирование приобретения для "Герценки" книг, газет и журналов продолжается в прежнем режиме.
 
Подписка на периодические издания была сделана более чем на 700 тысяч рублей. Новых изданий закупят столько же, сколько и в прошлом году.
 
Также в министерстве пояснили, что финансовые средства, выделяемые Правительством Кировской области, доводятся до учреждений общей суммой. Распределение средств учреждение проводит самостоятельно.


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