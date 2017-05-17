В "Герценке" представили новую книгу о судьбе уржумцев, пострадавших за веру в годы гонений

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«Хоть у нас сейчас и нет борьбы с верующими, эта книга позволяет увидеть, как люди готовы были отстаивать свою веру».

«Наш архив давно сотрудничал с отцом Алексием Сухих. Дело в том, что у нас хранится фонд на репрессированных и оправданных граждан, и на основе наших фондов книга и была создана».

В библиотеке имени Герцена читателям представили новую книгу из серии "Вспомним поимённо". Издание рассказывает о судьбе православных христиан Уржумского района, пострадавших за веру в годы гонений на церковь.Епископ Уржумский и Омутнинский Леонид стал составителем и инициатором создания девятого сборника книги из серии "Вспомним поимённо". Коллектив авторов статей рассказывают о новомучениках, исповедниках, подвижниках веры и благочестия, живших и несших свой подвиг в пределах Уржумской епархии.Существенный вклад с создание книги внесли специалист государственного архива социально-политической истории Кировской области.Новый том продолжает серию, начатую известным вятским краеведом, протоиереем Алексием Сухих. Презентация была приурочена ко дню памяти Собора новомучеников и исповедников Российских, который русская православная церковь отмечает в начале февраля.