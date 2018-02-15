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Фильм кировской детской киностудии "Юность" был удостоен высокой награды

Сегодня, 12:07 | Просмотров: 48 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Фильм кировской детской киностудии "Юность" был удостоен высокой награды на Всероссийском кинофестивале "Весёлая Ларга" во Владивостоке. Юмористическая картина под названием "Вредная" стала лауреатом второй степени. С создателями краткометражки встретился Иван Швецов.

Этот небольшой фильм похож на типичный ролик из "Ералаша". Сюжет повествует о том, как желание встретиться с понравившейся девочкой ставит молодого человека в разные неудобные ситуации, где не последнюю роль играет его младшая сестра. Комедия положений в чистом виде.

Фильм кировской детской киностудии "Юность" был удостоен высокой награды ВЛАДИМИР ОВЧИННИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОЙ КИНОСТУДИИ "ЮНОСТЬ":
«Сценарий мы нашли случайно. Нам он очень понравился. На главную роль мы объявили кастинг, одну девочку отобрали, и она хорошо сыграла».
 
Как и все картины в киностудии Юность, этот фильм создан целиком руками детей. Дети были и по ту и по эту сторону кадра. Дети были и актёрами, и телеоператорами, и сценаристами, и осветителями и монтажёрами.

Фильм кировской детской киностудии "Юность" был удостоен высокой награды ВАЛЕРИЯ КОДОЛОВА, УЧАСТНИЦА СЪЕМОК ФИЛЬМА "ВРЕДНАЯ":
«Мне очень понравился сам процесс съемок. Это было интересно, новый опыт».

АНДРЕЙ БЫДАНЦЕВ, ОПЕРАТОР, ОСВЕТИТЕЛЬ И МОНТАЖЁР ФИЛЬМА "ВРЕДНАЯ":
«Сложности были, некоторые локации оказались недостаточно освещёнными, приходилось выкручиваться, менять точку съемок».
 
Добавим, что детская киностудия "Юность" работает в Нововятске уже 25 лет и все это время ею бессменно руководит основатель - Владимир Овчинников. Юные кинематографисты неоднократно побеждали во всевозможных фестивалях и получали самые высокие награды, о чем свидетельствуют многочисленные дипломы и кубки. Некоторые студийцы связали свою жизнь именно с кинематографом, работают на телевидении, планируют поступать во ВГИК.


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