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Фильм кировской детской киностудии "Юность" был удостоен высокой награды на Всероссийском кинофестивале "Весёлая Ларга" во Владивостоке. Юмористическая картина под названием "Вредная" стала лауреатом второй степени. С создателями краткометражки встретился Иван Швецов.Этот небольшой фильм похож на типичный ролик из "Ералаша". Сюжет повествует о том, как желание встретиться с понравившейся девочкой ставит молодого человека в разные неудобные ситуации, где не последнюю роль играет его младшая сестра. Комедия положений в чистом виде.Как и все картины в киностудии Юность, этот фильм создан целиком руками детей. Дети были и по ту и по эту сторону кадра. Дети были и актёрами, и телеоператорами, и сценаристами, и осветителями и монтажёрами.Добавим, что детская киностудия "Юность" работает в Нововятске уже 25 лет и все это время ею бессменно руководит основатель - Владимир Овчинников. Юные кинематографисты неоднократно побеждали во всевозможных фестивалях и получали самые высокие награды, о чем свидетельствуют многочисленные дипломы и кубки. Некоторые студийцы связали свою жизнь именно с кинематографом, работают на телевидении, планируют поступать во ВГИК.