Выставка «Дамские штучки» в библиотеке № 3

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«Это дамские сумки всевозможных конструкций и так же она делает кожаные панно. Она использует разные техники, крученая кожа, жатая кожа. Использует современные красители. Кроме того она разрабатывала комплект изделий, который демонстрировала наша фигуристка Оксана Домнина».

«Выставляться приходят люди умеющие, а те, кто приходит посмотреть они, может быть, и не подозревают о своих скрытых талантах и, проводя мастер-классы на таких выставках люди, иногда находят себя в творчестве».

«Это масленичка - обрядовая куколка. Она безликая, чтобы никому не могла навредить. Делается на праздник. У неё в руках блин, яркая юбочка. Это детская игрушка-закличка весны».

«На подарки родным и знакомым или просто организую дар-ярмарку, и кому что понравится – забирайте».

«На двери рисовали льва-охранника дома. Символические значения. Присутствовали птицы и цветочный орнамент. Заходишь в дом попадаешь в райский сад. Потолок расписан. На двери, пространство между окон».

В библиотеке номер 3 можно увидеть "Дамские штучки". Так называется новая выставка работ мастериц. Кстати, посетители могут и сами научиться создавать что-то своими руками.Выставка "Дамские штучки" - объединила в себе изделия кировских мастериц. Здесь и традиционная вятская роспись и кукарское кружево, а соседствует с ними современные изделия из кожиЭти изделия профессионального мастера. Большинство же поделок представлено мастерицами-любительницами. Многие из них начали заниматься рукоделием недавно, но уже добились больших успеховМастер-классы проводят здесь же, за соседним столом. Сейчас учатся делать меховые помпоны, которые могут пригодиться в украшении одежды. А рядом покажут, как сделать старинную куклу.Большинство мастериц делают свои изделия не на продажу. Большое удовольствие им доставляет делать подаркиНу и конечно такое мастерство помогает украшать пространство вокруг себя, как это всегда происходило на Вятке.Посетить выставку можно в любой день в рабочие часы библиотеки, а вот о мастер-классе лучше договориться заранее.