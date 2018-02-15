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Новости / Культура

Выставка «Дамские штучки» в библиотеке № 3

Сегодня, 12:09 | Просмотров: 21 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В библиотеке номер 3 можно увидеть "Дамские штучки". Так называется новая выставка работ мастериц. Кстати, посетители могут и сами научиться создавать что-то своими руками.

Выставка "Дамские штучки" - объединила в себе изделия кировских мастериц. Здесь и традиционная вятская роспись и кукарское кружево, а соседствует с ними современные изделия из кожи

Выставка «Дамские штучки» в библиотеке № 3ЕЛЕНА ЗАШИХИНА, МАСТЕР НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ:
«Это дамские сумки всевозможных конструкций и так же она делает кожаные панно. Она использует разные техники, крученая кожа, жатая кожа. Использует современные красители. Кроме того она разрабатывала комплект изделий, который демонстрировала наша фигуристка Оксана Домнина».
 
 
Эти изделия профессионального мастера. Большинство же поделок представлено мастерицами-любительницами. Многие из них начали заниматься рукоделием недавно, но уже добились больших успехов

Выставка «Дамские штучки» в библиотеке № 3КОНСТАНТИН ПОМАЗКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВА:
«Выставляться приходят люди умеющие, а те, кто приходит посмотреть они, может быть, и не подозревают о своих скрытых талантах и, проводя мастер-классы на таких выставках люди, иногда находят себя в творчестве».
 
 
Мастер-классы проводят здесь же, за соседним столом. Сейчас учатся делать меховые помпоны, которые могут пригодиться в украшении одежды. А рядом покажут, как сделать старинную куклу.

Выставка «Дамские штучки» в библиотеке № 3ТАТЬЯНА АБДУЛХАМИДОВА, МАСТЕРИЦА:
«Это масленичка - обрядовая куколка. Она безликая, чтобы никому не могла навредить. Делается на праздник. У неё в руках блин, яркая юбочка. Это детская игрушка-закличка весны».
 
 
Большинство мастериц делают свои изделия не на продажу. Большое удовольствие им доставляет делать подарки

Выставка «Дамские штучки» в библиотеке № 3ТАМАРА ХАММЕР, МАСТЕРИЦА:
«На подарки родным и знакомым или просто организую дар-ярмарку, и кому что понравится – забирайте».
 
 
Ну и конечно такое мастерство помогает украшать пространство вокруг себя, как это всегда происходило на Вятке.

ЕЛЕНА ЗАШИХИНА, МАСТЕР НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ:
«На двери рисовали льва-охранника дома. Символические значения. Присутствовали птицы и цветочный орнамент. Заходишь в дом попадаешь в райский сад. Потолок расписан. На двери, пространство между окон».
 
 
Посетить выставку можно в любой день в рабочие часы библиотеки, а вот о мастер-классе лучше договориться заранее.


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