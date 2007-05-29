В кировском драмтеатре состоялось представление нового художественного руководителя
Новый вектор развития театра - русская психологическая драма. Любители классических постановок смогут вернуться в зрительный зал драмтеатра, не опасаясь разочарований в новаторских веяниях. По мнению нового художественного руководителя Драмы - Евгения Ланцова даже самые современные проблемы и идеи важно показывать зрителю, не отступая от традиционных театральных канонов.
ЕВГЕНИЙ ЛАНЦОВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА:
«Только так и никак иначе. Потому, что как он сложился 140 лет назад, а говорят и 170, есть еще другая дата начала не только Кировского театра, а вообще русского. Еще Петр 1 300 с лишним лет назад издал указ о создании театра. Так вот русского психологического драматического театра и репертуарного. Это наше достижение, наше все».
Новый худрук драмы - уроженец Ленинградской области. Последние годы был главным режиссером республиканского театра имени Лермонтова в Абакане. На его счету больше ста спектаклей, поставленных в других городах России. Ставку на возвращение зрителей в театр через любовь к классике сделали в министерстве культуры области, отдавая предпочтение Евгению Ланцову. По словам министра культуры, предыдущий художественный руководитель большую часть зрителей потерял именно из-за непривычного кировским театралам новаторства. Из-за этого у Драмы начались, в том числе и финансовые проблемы.
ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Проблема с посещением театра — она сложилась. Собственно говоря, зритель всегда в театре голосовал ногами. И, если мы видим, что упали интересы. Если премьерные спектакли еще собирали публику, а как вы знаете премьерные спектакли — это особые спектакли, очень много приглашенных…. То когда начинался прокат спектакля, было видно, что зал немножко печально пустой».
Татьяна Мазур опровергла информацию о том, что у Драмтеатра нет средств на новые спектакли. Несмотря на отсутствие дополнительного федерального финансирования, деньги из областного бюджета выделяться будут. Однако, по словам министра, театрам все-таки стоит задуматься и о грантах внебюджетных фондов. Первым спектаклем нового художественного руководителя в Драме станет "Земля Эльзы", премьера, которая намечена на начало апреля.
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