В кировском драмтеатре состоялось представление нового художественного руководителя

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В поисках утраченного зрителя. В драмтеатре состоялось представление нового художественного руководителя. Евгений Ланцов предлагает изменить концепцию развития кировской драмы.Новый вектор развития театра - русская психологическая драма. Любители классических постановок смогут вернуться в зрительный зал драмтеатра, не опасаясь разочарований в новаторских веяниях. По мнению нового художественного руководителя Драмы - Евгения Ланцова даже самые современные проблемы и идеи важно показывать зрителю, не отступая от традиционных театральных канонов.Новый худрук драмы - уроженец Ленинградской области. Последние годы был главным режиссером республиканского театра имени Лермонтова в Абакане. На его счету больше ста спектаклей, поставленных в других городах России. Ставку на возвращение зрителей в театр через любовь к классике сделали в министерстве культуры области, отдавая предпочтение Евгению Ланцову. По словам министра культуры, предыдущий художественный руководитель большую часть зрителей потерял именно из-за непривычного кировским театралам новаторства. Из-за этого у Драмы начались, в том числе и финансовые проблемы.Татьяна Мазур опровергла информацию о том, что у Драмтеатра нет средств на новые спектакли. Несмотря на отсутствие дополнительного федерального финансирования, деньги из областного бюджета выделяться будут. Однако, по словам министра, театрам все-таки стоит задуматься и о грантах внебюджетных фондов. Первым спектаклем нового художественного руководителя в Драме станет "Земля Эльзы", премьера, которая намечена на начало апреля.