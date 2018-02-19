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Новости / Культура

Выставка «Ленинградская школа живописи: коллекция перемен» в Вятском художественном музее

Сегодня, 09:58 | Просмотров: 80 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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С ленинградской школой живописи сегодня можно познакомиться в Вятском художественном музее. Новую экспозицию одной из первых увидела наш корреспондент Альбина Самигуллина.

Выставка включает в себя 58 работ художников, расцвет творчества которых пришелся на несколько военных десятилетий. На выставке представлены этюды на тему Великой Отечественной войны, портреты творческой интеллигенции, а также эскизы, передающие атмосферу ушедшей эпохи.

Выставка «Ленинградская школа живописи: коллекция перемен» в Вятском художественном музееГАЛИНА СТЕПАНОВА, ДИРЕКТОР МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ХУДОЖНИК":
«И таким образом собирается у нас большая коллекция, и она уже выросла довольно-таки до больших размеров - больше 3000 работ. И появилась необходимость делиться вот этим богатством с гражданами страны, потому что надо показывать, рассказывать о том, что мы имеем; это должны видеть все. И вот сейчас мы эту коллекцию возим по городам России».
 
Не только обусловленность временем, но и место сформировали особенный характер творчества ленинградских живописцев.

ГАЛИНА СТЕПАНОВА, ДИРЕКТОР МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ХУДОЖНИК":
«У нас есть одна работа, здесь висит, это "Петропавловская крепость" - ну вот действительно, снег, краски такие, атмосфера, воздух вот этот вот сероватый - в этом-то и есть отражение города, он очень мне нравится, хорош».
 
Идея передвижной выставки появилась более двух лет назад - в неё вошли лучшие живописные работы из фондов музейно-выставочного центра "Петербургский художник".

Выставка «Ленинградская школа живописи: коллекция перемен» в Вятском художественном музееАЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Кроме работ из Ленинградского музейно-выставочного комплекса в экспозиции будут представлены произведения из фондов Вятского художественного музея».

Наполниться настоящим искусством и насладиться творчеством именитых мастеров живописи можно будет до 1 апреля.


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