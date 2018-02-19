Выставка «Ленинградская школа живописи: коллекция перемен» в Вятском художественном музее

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С ленинградской школой живописи сегодня можно познакомиться в Вятском художественном музее. Новую экспозицию одной из первых увидела наш корреспондент Альбина Самигуллина.Выставка включает в себя 58 работ художников, расцвет творчества которых пришелся на несколько военных десятилетий. На выставке представлены этюды на тему Великой Отечественной войны, портреты творческой интеллигенции, а также эскизы, передающие атмосферу ушедшей эпохи.Не только обусловленность временем, но и место сформировали особенный характер творчества ленинградских живописцев.Идея передвижной выставки появилась более двух лет назад - в неё вошли лучшие живописные работы из фондов музейно-выставочного центра "Петербургский художник".Наполниться настоящим искусством и насладиться творчеством именитых мастеров живописи можно будет до 1 апреля.