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Новости / Культура

17 февраля исполнилось 80 лет со дня рождения Валерия Раевского

Сегодня, 10:04 | Просмотров: 101 | Автор: Татьяна Халезова | Версия для печати
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Он всегда был убеждён, что музыка врачует и лечит души. 17 февраля исполнилось 80 лет со дня рождения Валерия Раевского - создателя Вятского симфонического оркестра.

Когда более 20 лет назад Валерий Раевский дал согласие приехать в Киров и возглавить симфонический оркестр профсоюзов, никто не мог предположить, что вскоре музыкальная жизнь города вскоре станет такой насыщенной и интересной.

17 февраля исполнилось 80 лет со дня рождения Валерия РаевскогоГАЛИНА КУЗНИЦЫНА, МУЗЫКАНТ ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА:
«Он покорил своим профессионализмом, человеческими качествами, он заставил поверить в себя. Он сказал, что мы можем больше, лучше. И он добился своего. Коллектив стал профессиональным».

Сегодня трудно себе представить, какой огромный путь проделал симфонический оркестр под руководством маэстро Раевского. Не было инструментов, нот, часто менялись музыканты.

17 февраля исполнилось 80 лет со дня рождения Валерия РаевскогоКОНСТАНТИН МАСЛЮК, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМ. В.А.РАЕВСКОГО:
«Надо сказать, я задавал себе вопрос, а что Валерий Александрович в жанровом отношении не реализовал и я практически не нашёл того, чего он не сделал».

Сегодня в репертуаре оркестра - более 200 концертных программ, включающих русскую и зарубежную классику, а также сочинения современных авторов. Но творческие интересы Валерия Александровича были значительно шире. Он хорошо знал и любил литературу и особенно поэзию, великолепно читал стихи. Многие концерты симфонического оркестра начинались с чтения стихов и музыкальных историй.

ГАЛИНА КУЗНИЦЫНА, МУЗЫКАНТ ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА:
«Он был человек неординарный, это отмечали все. Он был из тех интеллигентов, которые, к сожалению, уходят».

17 февраля исполнилось 80 лет со дня рождения Валерия РаевскогоКИРИЛЛ ЗАПОЛЬСКИЙ, МУЗЫКАНТ:
«Когда он окидывал взором оркестр, в этот момент особенно испытываешь ощущение причастности к чему-то большому, очень важному и чувство какой-то гордости, что ты находишься рядом с этим человеком».

Раевский был одержим музыкой. Он всегда был убеждён, что музыка врачует и лечит души. Валерий Александрович Раевский - дирижёр, оставивший яркий след в музыкальной культуре Вятского края.


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