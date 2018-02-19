17 февраля исполнилось 80 лет со дня рождения Валерия Раевского
Когда более 20 лет назад Валерий Раевский дал согласие приехать в Киров и возглавить симфонический оркестр профсоюзов, никто не мог предположить, что вскоре музыкальная жизнь города вскоре станет такой насыщенной и интересной.
ГАЛИНА КУЗНИЦЫНА, МУЗЫКАНТ ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА:
«Он покорил своим профессионализмом, человеческими качествами, он заставил поверить в себя. Он сказал, что мы можем больше, лучше. И он добился своего. Коллектив стал профессиональным».
Сегодня трудно себе представить, какой огромный путь проделал симфонический оркестр под руководством маэстро Раевского. Не было инструментов, нот, часто менялись музыканты.
КОНСТАНТИН МАСЛЮК, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМ. В.А.РАЕВСКОГО:
«Надо сказать, я задавал себе вопрос, а что Валерий Александрович в жанровом отношении не реализовал и я практически не нашёл того, чего он не сделал».
Сегодня в репертуаре оркестра - более 200 концертных программ, включающих русскую и зарубежную классику, а также сочинения современных авторов. Но творческие интересы Валерия Александровича были значительно шире. Он хорошо знал и любил литературу и особенно поэзию, великолепно читал стихи. Многие концерты симфонического оркестра начинались с чтения стихов и музыкальных историй.
ГАЛИНА КУЗНИЦЫНА, МУЗЫКАНТ ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА:
«Он был человек неординарный, это отмечали все. Он был из тех интеллигентов, которые, к сожалению, уходят».
КИРИЛЛ ЗАПОЛЬСКИЙ, МУЗЫКАНТ:
«Когда он окидывал взором оркестр, в этот момент особенно испытываешь ощущение причастности к чему-то большому, очень важному и чувство какой-то гордости, что ты находишься рядом с этим человеком».
Раевский был одержим музыкой. Он всегда был убеждён, что музыка врачует и лечит души. Валерий Александрович Раевский - дирижёр, оставивший яркий след в музыкальной культуре Вятского края.
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