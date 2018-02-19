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Он всегда был убеждён, что музыка врачует и лечит души. 17 февраля исполнилось 80 лет со дня рождения Валерия Раевского - создателя Вятского симфонического оркестра.Когда более 20 лет назад Валерий Раевский дал согласие приехать в Киров и возглавить симфонический оркестр профсоюзов, никто не мог предположить, что вскоре музыкальная жизнь города вскоре станет такой насыщенной и интересной.Сегодня трудно себе представить, какой огромный путь проделал симфонический оркестр под руководством маэстро Раевского. Не было инструментов, нот, часто менялись музыканты.Сегодня в репертуаре оркестра - более 200 концертных программ, включающих русскую и зарубежную классику, а также сочинения современных авторов. Но творческие интересы Валерия Александровича были значительно шире. Он хорошо знал и любил литературу и особенно поэзию, великолепно читал стихи. Многие концерты симфонического оркестра начинались с чтения стихов и музыкальных историй.Раевский был одержим музыкой. Он всегда был убеждён, что музыка врачует и лечит души. Валерий Александрович Раевский - дирижёр, оставивший яркий след в музыкальной культуре Вятского края.