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Новости / Культура

Кировчане не могут сдержать слез на премьере нового фильма "Лёд"

Сегодня, 09:30 | Просмотров: 93 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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До весны осталось чуть более недели. И в прокат вышел самый романтический фильм сезона - фильм "Лёд", снятый при участии телеканала "Россия 1". Увлекательная картина о непростой судьбе юной фигуристки Нади уже завоевывает сердца кировчан.

От возникновения идеи до ее воплощения прошло целых пять лет, месяцы кастингов и тренировок по фигурному катанию, съемки в Сочи и даже на озере Байкал. Актеров так поразили местные пейзажи, особенно лёд, что были придуманы несколько новых сцен.

- Я хочу на этот фильм, потому что сам занимаюсь хоккеем, и жду от фильма хороших эмоций.
- Я тоже начинаю на коньках кататься, хочу поучиться чему-то.

Кировчане не могут сдержать слез на премьере нового фильма "Лёд"МАРИЯ ШУБНИКОВА, ПИАР-МЕНЕДЖЕР:
«Это, безусловно, самый романтичный фильм этого месяца, люди идут - и взрослые, и молодое поколение, и даже маленькие дети приходят на фильм, все довольны, все ждут красивой доброй истории».

Это кино о силе духа и силе воли, причем не только к победе. Зрители вместе с главной героиней узнают, как легко в азарте спортивной борьбы потерять все, и как сложно вернуться на лед снова.

Трогательную романтическую историю о любви, о поиске себя, о трудном пути к успеху, о сильном женском характере, о выборе между мечтой и счастьем, снял дебютант в большом кино, но имеющий богатый опыт в съемках видеоклипов, Олег Трофим. Главным консультантом картины выступила тренер по фигурному катанию и хореограф Елена Масленникова.
Увлекательная картина о непростой судьбе юной фигуристки Нади уже завоевывает сердца зрителей-кировчан.

- Фильм очень понравился, мы переживали за всех персонажей.
- Было трогательно, очень интересно, и последняя сцена мне кажется, всем понравилась.
- Классное впечатление, очень хороший фильм, радостные минуты, просто переполняет, фильм - радость к жизни.
- Чтобы добиться успеха в фигурном катании, вообще в спорте, надо адский труд и большую силу воли.
- Независимо от возраста, надо смотреть всем.
- Очень переживали, прямо слезы наворачивались во время фильма, меня очень удивил этот фильм.

Добавим, что новый фильм на старте проката уже захватил бесспорное лидерство. Каждый второй билет, купленный в кино сегодня - это билет на "Лёд".


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